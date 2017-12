Primele antrenamente pentru FC Farul în Cipru

După o săptămînă de pregătire la Constanţa, FC Farul şi-a mutat cartierul general în Cipru. Elevii lui Ion Marin au decolat marţi seară de pe Aeroportul “Henry Coandă” din Bucureşti şi, după un zbor de o oră şi jumătate, au ajuns la Larnaca. De aici, au fost preluaţi de un autocar şi transportaţi la Ayia Napa, localitate unde vor rămîne timp de zece zile. Ajunşi în cantonament după miezul nopţii, constănţenii au fost întîmpinaţi de o vreme destul de rece, în jur de 8 grade Celsius şi de o ploaie măruntă, dar meteorologii au anunţat că în zilele următoare temperatura va creşte semnificativ. “Rechinii” au fost cazaţi la Hotelul “Aeneas”, un stabiliment de cinci stele, care dispune de două terenuri de antrenament cu dimensiuni normale şi unul de dimensiuni reduse, sală de forţă, două terenuri de tenis de cîmp şi condiţii excelente de refacere. În acelaşi hotel este cazat lotul formaţie letone Metalurg Liepaja, locul 2 în prima ligă, oficialii constănţenii intenţionînd să le propună omologilor de la gruparea baltică disputarea unui joc amical. În ciuda oboselii, antrenorul Farului a programat ieri două antrenamente, la care au absentat Mala şi Florin Maxim. Ambii suferă de tendinită, dar în timp ce fundaşul din Guineea Bissau nu s-a antrenat, Maxim a efectuat alergări uşoare şi stretching. Astăzi este aşteptat să sosească în cantonamentul din Cipru şi atacantul portughez Chico, transferat de la Varzim, iar mîine ar putea va veni şi Ben Teekloh, care şi-a rezolvat problemele legate de paşaport.

Otvoş, împrumutat la Tulcea

Mijlocaşul Marcel Otvoş, lăsat în afara lotului de antrenorul Ion Marin, a ajuns la o înţelegere cu gruparea Delta Tulcea, din Liga a II-a, pentru un împrumut pînă la finele acestui sezon. “M-am înţeles din toate punctele de vedere cu cei de la Tulcea, cluburile s-au înţeles şi ele, rămîne doar să mai semnez contractul. În proporţie de 99,9 la sută sînt jucătorul lor. Eu deja mă antrenez cu noua mea echipă şi înţelegerea este valabilă pînă la finalul sezonului. Apoi, în funcţie de evoluţiile mele, voi vedea ce va fi”, a spus Otvoş. Jucătorul speră totuşi ca prin evoluţiile de la Delta Tulcea să îi determine pe cei de la Constanţa să îl reprimească în lot în sezonul următor. “Normal că îmi pare rău că am fost pus pe lista de transferuri de Farul, pentru că eu mă simţeam foarte bine atît fizic, cît şi psihic. Nu cred că eram într-o formă mai slabă aşa cum s-a spus, probabil că accidentările prin care am trecut i-au determinat pe cei de acolo să mă împrumute pentru a putea să am mai multe jocuri în picioare”, a explicat, Otvoş care mai are încă trei ani contract cu FC Farul.