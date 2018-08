Primele ARESTĂRI în dosarul Droguri pentru VIP-uri

Trei persoane au fost arestate în dosarul Droguri pentru VIP-uri, anunţă România TV. Joi, mai multe vedete autohtone au fost audiate în acest dosar la sediul DIICOT Ploieşti, printre acestea se numără Raluca Bădulescu, creatorul de modă Răzvan Ciobanu, dar şi Marian Ionescu, de la Direcţia 5. Doi tineri au fost arestaţi preventiv şi altul a fost plasat în arest la domiciliu, vineri seara, în dosarul drogurilor pentru vedete, decizia, care nu este definitivă, fiind luată de magistraţii Tribunalului Prahova. Potrivit portalului instanţelor, judecătorii de la Tribunalul Prahova au decis, vineri, să admită propunerea procurorilor DIICOT Ploieşti în cazul a doi tineri reţinuţi, iniţial, pentru trafic de droguri de risc şi de mare risc şi au dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

În cazul celui de-al treilea tânăr, instanţa a dispus arestul la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. Totodată, acesta nu are voie să ia legătura cu ceilalţi inculpaţi, dar nici cu suspecţi sau martori din dosar. Decizia nu este definitivă şi are drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Cei trei tineri au fost reţinuţi joi seara, în urma mai multor audieri la sediul DNA Ploieşti, într-un dosar de trafic de droguri de risc şi de mare risc.

Joi, la sediul DIICOT Ploieşti au fost audiaţi creatorul de modă Răzvan Ciobanu, care are caitatea de suspect şi stilistul Raluca Bădulescu. Cei doi nu au făcut declaraţii la ieşirea din sediul Parchetului. Vineri, a fost audiat manelistul Elis Armeanca, acesta declarând, la ieşire, că are calitatea de martor.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că cele trei persoane pentru care s-au luat măsuri restrictive furnizau cocaină şi cannabis unor persoane publice din Bucureşti şi judeţele limitrofe, la preţuri cuprinse între 50 de lei şi 100 de euro.

Mai multe percheziţii au fost făcute, joi, de DIICOT în Prahova şi Bucureşti într-un dosar de trafic de droguri. La sediul DIICOT Ploieşti au fost chemate la audieri mai multe persoane cunoscute din showbiz-ul românescu, printre printre care creatorul de modă Răzvan Ciobanu şi Raluca Bădulescu.

În dosarul de trafic de droguri în care sunt audiaţi Raluca Bădulescu şi Răzvan Ciobanu, a fost chemat pentru declaraţii şi Oreste Teodorescu. El a anunţat printr-o postare pe contul său de Facebook, prezenţa la DIICOT Ploieşti.

"Hai ca au pitrocit-o mult... In 2003 când îl torpilam cu acelaşi aplomb pe Adrian Nastase, am fost chemat la audieri la Parchet fiind suspectat ca am întreţinut raporturi cu minore din Republica Moldova. Presa obedienta a titrat atunci ca sunt locotentul lui Nuţu Camataru... evident ca era o făcătură ordinara menită sa ma compromită. Astăzi Ciuma Roşie încearcă acelaşi scenariu stupid, iar site-ul al cărui patron este Pandele, printul Consort al Ciumafaiei Roz, Firea publica mizeria asta: Luni voi merge la DIICOT Ploieşti sa văd despre ce este vorba!", a scris Oreste, citat de Adevărul.

Persoanele audiate în dosar sunt suspectate că ar fi consumat droguri. Potrivit unor surse apropiate de anchetă, vor fi audiate în aceeaşi cauză mai multe vedete de televiziune, artişti, dar şi persoane din lumea modei.

