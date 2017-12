Primele bănci de ţesuturi, la Bucureşti şi Târgu Mureş

Primele bănci de ţesuturi din cele patru prevăzute într-un program al Autorităţii Naţionale de Transplant (ANT) vor fi realizate la Bucureşti şi la Târgu Mureş, fiind posibil să funcţioneze din acest an, a anunţat, ieri, consilierul ANT Andrei Nica. “Este un program în care noi trebuia să finalizăm patru bănci de ţesuturi. Se pare că suntem pe o cale bună, de a finaliza acel program cu cele patru bănci de ţesuturi, la Bucureşti, Timişoara, Târgu Mureş şi la Iaşi. Am solicitat ca primele două bănci să fie realizate la Bucureşti şi la Târgu Mureş, în anul 2014, să dea Dumnezeu să fie aşa, şi în 2015 să finalizăm şi celelalte două bănci”, a declarat Nica. El a spus că, în momentul în care vom avea băncile, vom avea posibilitatea să putem distribui ţesuturi la toate centrele care sunt în jurul băncii. Nica a adăugat că la Târgu Mureş există o echipă tânără de medici care va fi aptă să se ducă pentru prelevări “la Sibiu, la Braşov, la Alba Iulia, chiar şi la Cluj”, astfel încât să nu mai fie nevoie de intervenţia echipelor de la Bucureşti de fiecare dată. Şeful ANT a declarat că este obligat să extindă transplantul tisular nu numai la nivel de os, ci şi la nivel de cornee, de piele şi chiar de valvă cardiacă. “Acesta este unul dintre motivele pentru care am încercat - şi văd că am şi reuşit pe undeva - să pornim cu Centrul de transplant de la Târgu Mureş, tisular deocamdată, să sperăm că o să vină şi cel de cornee, să sperăm că o să vină şi cel de piele. Dacă iese banca şi avem posibilitatea să recoltăm şi valve cardiace în bancă, iată, vom mobiliza şi centrul de transplant cardiac tot de aici. Ei au o activitate foarte bună şi putem să facem treaba aceasta”, a spus Nica. Rata donării în România a crescut cu sută la sută în 2013, astfel că suntem pe primul loc în Europa. Preşedintele ANT a precizat că următorul pas este legat de transplantul de menisc, unde sunt probleme legate de faptul că “la nivel mondial sunt puţine şi cei care le au nu prea le dau, le folosesc strict numai pentru ei”.