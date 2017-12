Primele concluzii în urma exploziei de la Dorobanțu

08:03:21 / 01 Mai 2015

directorul becheanu parca ar fi reprezentantul unei case mortuare, apare in presa dupa ce mor oamenii si spune cat ii costa pe patroni ca au tinut omul la negru si nu i-au facut protectia muncii;dl director de itm constanta becheanu-rolul institutiei dvs este sa si preveniti accidentele mortale;va felicitam daca-l amendati pe patron inainte sa moara femeia ca o tine la negru si nu-i face protectia muncii, nu dupa ce a murit iesiti in presa si va dati zmei ca ati dat 22.000 lei amenda!atat face viata unui om?cate instalatii care pun in pericol viata salariatilor ati inchis directore becheanu?