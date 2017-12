Primele dosare de fertilizare in vitro

Comisia pentru includerea cuplurilor solicitante în Subprogramul de fertilizare in vitro (FIV) şi embriotransfer (ET) a aprobat 58 de dosare, reprezentând 55% din totalul celor depuse pentru a fi incluse în programul naţional lansat din iunie, anunţă Ministerul Sănătăţii (MS). Luna trecută s-au înregistrat la MS 106 de dosare ale cuplurilor care s-au prezentat la unul din centrele incluse în program. Din cele 48 de dosare respinse, 31 nu au întrunit criteriile de natură medicală, iar 17 dosare nu au întrunit criteriile de natură administrativă stabilite prin ordinul MS nr. 765/2011 (lipsa din dosar a unor documente, de ex. declaraţii pe proprie răspundere, adeverinţă de asigurat etc.). În termen de cinci zile, hotărârea comisiei va fi comunicată unităţilor sanitare la care cuplurile au depus dosarele pentru includerea în Subprogramul FIV/ET, urmând ca acestea să informeze, la rândul lor, cuplurile solicitante. MS recomandă unităţilor sanitare care derulează subprogramul FIV/ET să efectueze o verificare preliminară a dosarelor depuse de cuplurile interesate înainte de transmiterea dosarelor către MS, întrucât comisia pentru includerea cuplurilor în Subprogramul FIV/ET nu este în măsură să aprobe dosare care nu întrunesc condiţiile impuse prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 765/2011.