Primele ediţii ale pieselor shakespeariene, donate Teatrului Globe

Un american va dona o colecţie rară de texte semnate de William Shakespeare, publicate pentru prima dată în anul 1623, Teatrului Globe din Londra, o reconstrucţie a locaţiei unde s-au jucat pentru prima dată textele dramaturgului. John Wolfston a donat întreaga colecţie de 450 de texte, primele publicate din opera lui Shakespeare. Un purtător de cuvînt al Teatrului Globe a descris colecţia de piese, publicate în secolele al XVI-lea, al XVII-lea şi al XVIII-lea, ca fiind de “valoare unică”. Colecţia include şi primul volum al “Operelor Complete Shakespeariene”, publicat în 1623, al cărui preţ iniţial a fost de o liră. Din această primă ediţie mai există în jur de 200 de exemplare în stare bună, fiecare valorînd în jur de 4,39 milioane de dolari. Colecţia donată mai include şi un exemplar din cea de-a doua, a treia şi a patra ediţie a operelor complete shakesperiene. Din a treia ediţie a “Operelor Complete” mai există doar cîteva exemplare, majoritatea fiind distruse în timpul Marelui Incendiu din Londra, din 1666.

John Wolfston a început să colecţioneze textele în 1970 şi a anunţat că va dona teatrului şi alte opere aparţinînd contemporanilor lui Shakespare, Ben Jonson, Christopher Marlowe şi John Lyly. “Mă consider norocos că am descoperit acest loc pentru colecţia mea. Nu cred că este un altul mai potrivit. Teatrul Globe va păstra intactă colecţia pe care am strîns-o de-a lungul timpului, dîndu-le posibilitatea studenţilor, actorilor şi profesorilor să aibă acces la ea”, a afirmat colecţionarul american.