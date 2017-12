Primele electrocasnice pentru tineri căsătoriţi

Şapte cupluri de tineri căsătoriţi au fost, sîmbătă, primele beneficiare ale programului de ajutorare a tinerilor iniţiat de primarul Constanţei, Radu Mazăre. După ce au spus “Da” în faţa ofiţerului stării civile, tinerii au primit, prin programul Primăriei, cîte un televizor şi cîte o maşină de spălat. Ceremonialul de la Casa Căsătoriilor a fost oficiat de primar, care a înmînat personal primele aparate electrocasnice oferite de municipalitate familiilor aflate la început de drum. Dacă soţul a primit actul de căsătorie, soţia a primit din partea primarului televizorul şi maşina de spălat. \"Cînd te căsătoreşti şi te muţi într-o casă nouă, electrocasnicele sînt foarte utile. M-am gîndit că, prin acest program, oferim un spirjin pentru tinerii căsătoriţi. Eu am învăţat că familia este celula de bază a societăţii şi trebuie să o încurajăm\", a declarat Radu Mazăre. Prin acest program, municipalitatea intenţionează să-i determine pe tinerii cu potenţial să se stabilească în Constanţa. \"Ne confruntăm cu fenomenul migraţiei forţei de muncă, mai ales a tinerilor, iar noi, pentru a construi şi dezvolta ţara şi oraşul, avem nevoie de tineri. Pe mulţi dintre ei îi spirjinim să îşi ia o casă, iar acum le oferim tinerilor căsătoriţi electrocasnice. Eu am crezut că proaspetele familii vor opta pentru televizor şi frigider. Se pare însă că doamnele consideră mai necesară maşina de spălat decît frigiderul. La sfîrşitul anului voi face o statistică pentru a constata cîte maşini de spălat şi cîte frigidere s-au acordat\", a mai spus Mazăre.

Programul prin care Primăria Constanţa oferă tinerilor căsătoriţi cîte un televizor şi cîte o maşină de spălat sau, la alegere, un frigider, face parte dintr-un amplu program destinat tinerilor, demarat în acest an. De la 1 ianuarie, la iniţiativa primarului Mazăre, municipalitatea ajută tinerii să-şi cumpere locuinţe. Programul are două componente: una privind subvenţionarea a 50% din valoarea dobînzii la creditele ipotecare pentru locuinţe mai ieftine de 100 de mii de euro, iar cealaltă are în vedere construirea unor apartamente care vor fi vîndute tinerilor la preţul de producţie. Ambele variante de ajutorare se adresează tinerilor sub 35 de ani.