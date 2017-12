Primele emoţii pentru atleţii “tricolori”

Astăzi debutează la Beijing unul dintre cele mai aşteptate sporturi din cadrul Jocurilor Olimpice, atletismul, de la care delegaţia României aşteaptă noi medalii. Prima zi de întreceri aduce la start mai mulţi atleţi “tricolori”, printre care şi două dintre reprezentantele Clubului Sportiv Farul Constanţa, Nicoleta Grasu şi Adelina Gavrilă, prima fiind cotată cu şanse la un loc pe podium în proba de aruncarea discului. Sportiva în vîrstă de 36 de ani s-a aflat timp de cîteva săptămîni în fruntea topului mondial, după ce a reuşit în urmă cu două luni o aruncare de 66,51 la Cupa Europei. În aceste condiţii, Grasu visează la o medalie care să-i încununeze finalul carierei. “Toată lumea crede în mine şi vreau să fac o figură frumoasă la Beijing. Este singura medalie care îmi lipseşte din palmares”, a explicat atleta constănţeană, care participa astăzi în calificările probei. Dacă va obţine biletele pentru finală, Grasu va lupta luni pentru o medalie. Cealaltă atletă de la CS Farul care va intra astăzi în concurs, Adelian Gavrilă, are drept obiectiv calificarea în finala probei de triplusalt. Ca şi Grasu, triplusaltista a deţinut pentru scurt timp cea mai bună performanţă a lumii, sărind 14,78 m într-un concurs internaţional desfăşurat la începutul acestui an. Evoluţiile sale din ultimul timp nu dau speranţe la o medalie, însă sportiva în vîrstă de 30 de ani poate fi surpriza competiţiei. Astăzi, ea va evolua în calificări, finala fiind programată duminică. Tot în calificări va evolua şi Mihaela Neacşu, în proba de 800 m, atleta în vîrstă de 29 de ani fiind una dintre candidatele la o medalie. Cele mai bune performere ale probei vor accede în semifinalele programate sîmbătă, urmînd ca ultimul act al întrecerii să aibă loc luni. Preliminariile probei de 3.000 m obstacole vor avea la start două sportive “tricolore”, Cristina Casandra şi Ancuţa Bobocel. Prima este mai bine cotată şi speră la o clasarea în primele şase locuri. “Cel mai important este să prind finala, după care, dacă va fi bine, îmi doresc o calificare în primele şase locuri. Dacă va fi o medalie, ar fi excelent, dar lupta va fi foarte grea, trebuie să fim realişti. Obiectivul principal rămîne calificarea în finală”, a spus Casandra, care a fost învinsă la ultimele Campionate Naţionale de Ancuţa Bobocel. Ajunsă pe locul 12 în ierarhia mondială, Bobocel, sportiva în vîrstă de 21 de ani, are drept obiectiv calificarea în finala olimpică. Stadionul Naţional “Cuib de pasăre” din Beijing va găzdui astăzi numeroase calificări, printre care şi la proba regină a atletismului masculin, 100 m plat, dar şi două finale, aruncarea greutăţii în proba masculină şi 10.000 m feminin.