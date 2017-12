Primele fotografii ale fiicei lui Katherine Heigl

Şi-a dorit să înfieze o fetiţă din Coreea de Sud şi iată că visul i s-a împlinit. Proaspătă mămică, Katherine Heigl şi soţul ei, Josh Kelley, au prezentat, pentru prima dată, o fotografie cu fiica lor de zece luni, Naleigh. ”Katherine, Josh şi Naleigh sînt împreună şi sînt bine”, a declarat reprezentantul vedetei din ”Grey’s Anatomy / Anatomia lui Grey”. “Naleigh, un copil cu nevoi speciale, s-a născut cu o zi înainte de ziua mea, în noiembrie şi m-am gîndit că a fost destinul şi un fel de semn”, a mărturisit Katherine Heigl, în vîrstă de 30 de ani, săptămîna trecută, în cadrul show-ului lui Ellen DeGeneres.

Fericiţii părinţi au postat fotografii ale fiicei lor pe site-ul organizaţiei The Jason Heigl Foundation. Jason Heigl este fratele actriţei, care a murit în 1986, din cauza unor leziuni cerebrale suferite în urma unui accident de automobil. Frumoasa actriţă mai are o soră, Margaret Leigh, născută şi ea tot în Coreea şi adoptată cînd era mică. “Ne-au trimis o fotografie. Ne-au spus că este fetiţă, ne-au spus cine este şi ne-au dat toate informaţiile despre ea, în urmă cu şase luni”, a mărturisit Katherine Heigl, care, la acel moment, încă aştepta sosirea din Coreea a fiicei sale. “Ar fi trebuit să dureze mai mult timp. Astfel de lucruri pot să dureze ani de zile”, a explicat actriţa. Unul dintre motivele pentru care procesul de adopţie iniţiat de Katherine Heigl şi soţul ei a fost mult grăbit este faptul că Naleigh este un copil cu nevoi speciale. “Este un bebeluş cu nevoi speciale şi, din acest motiv, totul a mers mult mai repede. Ei au vrut să ne-o trimită cît mai repede posibil”, a explicat vedeta.

Katherine Heigl şi muzicianul Josh Kelley s-au căsătorit pe 27 decembrie 2007, în oraşul Park City din statul american Utah. Foarte repede, proaspăta mămică va începe filmările pentru lungmetrajul “Life As We Know It”.