Primele fotografii cu Robert Pattinson şi Kristen Stewart, după împăcare

Presa internaţională scrie de mai multe săptămani că Robert Pattinson a iertat-o pe iubita lui, actriţa Kristen Stewart, care l-a înşelat cu regizorul Rupert Sanders şi că acum, cei doi s-ar fi mutat din nou împreună. Confirmarea acestei informaţii a venit ieri, când au apărut primele poze cu cei doi, de după împăcare. Actorul britanic Robert Pattinson, de 26 de ani şi Kristen Stewart, de 22 de ani, au fost fotografiaţi împreună, după ce au luat prânzul cu nişte prieteni. Site-ul american Entertainment Tonight a publicat, în exclusivitate, mai multe instantanee surprinse cu cei doi şi într-un club din Los Angeles.

Cei doi s-au despărţit în luna iulie, când actriţa a anunţat public că a avut o aventură cu Rupert Sanders, regizorul cu care a colaborat la filmul ”Snow White and the Huntsman / Albă ca Zăpada şi Războinicul Vânător”, care este căsătorit şi are doi copii. Robert Pattinson a fost devastat de declaraţia prin care iubita sa şi-a cerut scuze public pentru aventura sa. Atât actriţa, cât şi Rupert Sanders au dat publicităţii comunicate de presă în care şi-au prezentat scuze publice. Ulterior, Robert Pattinson a părăsit reşedinţa din Los Angeles în care locuiau împreună. Totuşi, ei nu s-au putut întoarce exact la stadiul în care erau înainte de luna iulie, actorul fiind foarte sensibil şi nesigur pe relaţia lui. Cei doi se pregătesc să înceapă promovarea ultimei părţi a seriei ”Twilight / Amurg”. Prima lor apariţie publică este programată pe 28 octombrie, la Los Angeles.