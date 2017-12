Primele fotografii optice ale unor exoplanete

Două echipe de astronomi au prezentat primele imagini directe ale unor exoplanete, printre care şi două fotografii optice, o etapă considerată drept foarte importantă în cursa pentru descoperirea în viitorul apropiat a unei planete soră cu Terra.

După aproape opt ani de adevărată vînătoare de imagini, coordonatorul uneia dintre echipe, astronomul Paul Kalas de la Universitatea Berkeley (California) a reuşit cu ajutorul aparatului fotografic al telescopului spaţial Hubble să surprindă primele imagini optice, în spectrul vizual, ale unei exoplanete gigantice situată la 25 de ani lumină de Pămînt, în sistemul stelei Fomalhaut din constelaţia Piscus australis. O a doua echipă de astronomi, coordonată de Christian Marois, de la Institutul de Astrofizică Herzberg din Victoria, Canada, a reuşit cu ajutorul telescopului terestru W.M Keck din Mauna, Hawaii, să obţină primele imagini optice ale unui grup de trei planete gigantice din sistemul stelei HR8799, în constelaţia Pegasus, aflată la aproximativ 130 de ani lumină de Terra. Un an lumină corespunde distanţei parcurse de un foton în timp de un an, călătorind cu viteza luminii şi măsoară aproximativ 9.460 miliarde de kilometri. ”Este vorba de nişte planete gazoase, foarte fierbinţi şi foarte tinere, care au mase de şapte pînă la zece ori mai mari decît a lui Jupiter, gigantul sistemului nostru solar”, a precizat René Doyon, unul dintre cei opt astrofizicieni care au participat la acest studiu. ”Este foarte greu de observat planete în jurul altor stele, pentru că acestea emit o strălucire mult mai slabă faţă de cea a stelei în sistemul căreia sa află, însă am reuşit să dezvoltăm un sistem de preluare de imagini care permite atenuarea strălucirii stelelor într-o manieră foarte eficientă”, a adăugat astrofizicianul canadian. ”Pînă în prezent, atunci cînd descopereau exoplanete, astrofizicienii nu puteau observa decît liniile unui grafic ce reprezenta variaţiile în velocitatea sau intensitatea luminoasă a stelei în jurul căreia gravitează aceste planete”, explică şi Bruce Macintosh, de la Laboratorul Naţional Lawrence Livermore (California). Din 1995 şi pînă în prezent au fost descoperite aproximativ 300 de exoplanete prin observaţii indirecte, precum măsurarea influenţei acestor planete asupra cîmpului gravitaţional al stelelor în jurul cărora gravitează. Descoperirile celor două echipe de astrofizicieni au fost publicate în ultimul număr al revistei americane ”Science”.

Exoplaneta fotografiată pe orbita stelei Fomalhaut, denumită Fomalhaut b, este mai mică decît cele trei planete descoperite în jurul stelei HR8799, avînd o masă similară celei a planetei Jupiter. Această planetă gravitează în jurul stelei Fomalhaut, la o distanţă de aproximativ patru ori mai mare decît distanţa dintre Soare şi planeta Neptun. Planeta Formalhaut b poate avea şi un sistem de inele, asemănător celor pe care le avea şi Jupiter după formarea sa ca planetă. Cele două fotografii ale planetei Fomalhaut b au fost realizate în 2004 şi respectiv 2006. Această planetă efectuează o mişcare completă de revoluţie în 872 de ani, fiind aflată la 17,7 miliarde de kilometri distanţă de steaua sa. Steaua Fomalhaut, o stea de dimensiuni mari, are o vîrstă de aproximativ 200 de milioane de ani şi îşi va epuiza combustibilul nuclear în aproximativ un miliard de ani, o durată foarte scurtă de existenţă comparativ cu Soarele, care are o vîrstă de 4,5 miliarde de ani şi o speranţă de viaţă calculată la încă cinci miliarde de ani!