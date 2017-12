Primele imagini de după prăbușirea elicopterului SMURD, date publicității

19:34:30 / 23 Decembrie 2014

in mod sigur eroare de pilotaj

se vede de la o psta ca sunt si oameni vulgari. care posteaza aiureli. din imaginile prezentate nu se vede nimic, decit un cer super, si luciul apei. multa lume spune ca a fost eroare de pilotaj, in mod sigur un act de teribilism din partea pilotului care a vrut sa arate ce stie dar dus la pirderea de vieti omenesti. individual care se juca cu chipurile cu nepotul sau nepotii si a vazut totul, minte. de la distanta aia unde era nu a vazut decit caderea elicopterului si dupa cum arata epav nu chiar asa de lin cum descria individual. individa care de la acea distanta a vazut 4 capete ce se zbateau in apa ar trebui sa iasa pe posturile de televiziune si sa-si ceara scuze telespectatorilor pentru ca a mintit. mentin parerea de mai sus, vinovatii principali de haosul creat sunt cei doi: prefectul si seful de la ISU care habar nu aveau ce inseamna un plan de salvare a vietii umane pe mare pentru ca nu au facut pina astazi nici un exercitiu in acest sens. nu pompierii sunt de vina. de ce nu s-a utilizat salupa de viteza de la grupul de salvare de pe lac, capitania mamaia ce a facut(banuiesc ca au un plan de urgenta) jurnalistii, fatucele astea tinere gen voicu si celelalte sa se documenteze ce inseamna salvarea vietii umane pe mare si apoi sa comenteze. in plus sa nu mai alerge dupa interviuri din parte oamenilor aflati in durere. individele, indivizii jurnalisti ce ar face daca ar fi in aceeasi situatie si ar veni cineva sa-i deranjeze.