Primele locuinţe modulare, gata la sfârşitul lunii mai

PROIECT Programul de locuinţe ieftine pentru tineri a fost un succes al autorităţii locale constănţene, întrerupt însă de criza economică ce s-a abătut asupra României. Terenul pregătit de municipalitate pentru cea de-a doua etapă a programului de locuinţe ieftine a primit, astfel, o altă destinaţie. Municipalitatea s-a gândit la nevoiaşii Constanţei şi a decis demararea proiectului de locuinţe sociale „Henri Coandă”. După o analiză a posibilităţilor ridicării acestui cartier, municipalitatea a revenit la varianta containerelor, pe care, pentru o scurtă perioadă, a fost tentată să le înlocuiască cu blocuri pe structură metalică. „Lucrările la cartierul de locuinţe modulare au fost demarate. Acum, acolo se lucrează. A început demolarea clădirilor care ocupau terenul, nivelarea terenului, şi pregătirea pentru lucrările de infrastructură. Prima etapă se va finaliza spre sfârşitul lunii mai, coincidenţă, înainte de alegeri, şi vor primi spaţiu locativ aproximativ 1.500 de oameni amărâţi. A doua etapă va fi gata în octombrie sau noiembrie 2012, cu încă 1.500 sau 2.000 de oameni amărâţi adăpostiţi. Dacă va fi nevoie, vom continua şi anul următor în acelaşi ritm, pentru că licitaţia este făcută pe patru etape”, a declarat primarul Radu Mazăre.

CONDIŢII Investiţia în acest proiect social este de aproximativ 10 milioane de euro, pentru 3.500 de oameni. „Înseamnă până în 3.000 de euro de om băgat în casă cu căldură, bucătărie etc. Antreprenorul, care şi finanţează lucrarea, este aceeaşi companie israeliană care face drumurile, de altfel singura care a participat la licitaţie, având în vedere că este un preţ foarte strâns din care nu se câştigă mai nimic. Eu personal am discutat cu mai mulţi constructori, cărora le-am spus că am nevoie să mă ajute pentru acest proiect, care se plăteşte în patru ani. Cei care vor fabrica containerele sunt români. Se vor face la Baia Mare. Se dă de muncă românilor şi companiilor româneşti. Au fost la Constanţa, au vizitat locaţia, au capacitate şi am semnat deja contractul”, a spus primarul. Cei care vor beneficia de aceste locuinţe sociale trebuie să acumuleze un punctaj stabilit prin hotărârea Consiliului Local. „Este o comisie din care fac parte mai mulţi consilieri locali care au analizat fiecare dosar şi au decis punctajul pentru fiecare caz. Sunt depuse peste 2.600 de dosare. În cel mult două săptămâni, această comisie va afişa o listă a ordinii primirii locuinţelor sociale, în funcţie de punctajele pe care le-au acumulat solicitanţii”, a completat Mazăre.