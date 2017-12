Primele maşini sport electrice din România

Au străbătut şapte ţări, 5.000 km şi au emis zero noxe. Este vorba despre două modele de maşini sport electrice, în premieră în ţara noastră, care au poposit ieri şi la Constanţa. Produse de Tesla Roadster, “bijuteriile” se află în turneul “Tesla Goes Est” în Europa. Scopul circuitului este popularizarea conceptului de maşină “eco”. România este ultima ţară pe care maşinile au străbătut-o, iar Constanţa a marcat punctul estic al turneului. Tesla Roadster este un automobil electric care utilizează şasiul modelului sport Lotus Elise, fiind asamblat în California, cât şi în Marea Britanie. Modelul a fost lansat în 2008, iar până acum au fost vândute 1.800 unităţi, preţul unui exemplar fiind de 84.000 euro fără TVA. Pentru a fi încărcată, bateria maşinii are nevoie de şase ore, costul electricităţii fiind de 40 de lei, iar distanţa parcursă cu un “full” poate ajunge la 350 km, pentru o medie a vitezei de 100km/h. Tesla poate accelera de la zero la 100 km/h în 3,9 secunde şi poate atinge cel mult 201 km/h, aceasta fiind limitată electronic. “Tesla Roadster a demonstrat românilor că este o maşină fiabilă ţării noastre. De la Arad şi până la Constanţa am parcurs o mie de kilometri. Este o bijuterie pe două roţi, care nu face zgomot şi nu poluează. Curentul pe care îl consumă costă de cinci ori mai puţin decât ar fi costat benzina. Este o maşină ideală pentru oraş. Cu cât viteza este mai mică, cu atât consumul este mai redus. La anul va fi scos pe piaţă un model destinat familiei. Se speră ca preţul să fie la jumătatea celui la care se vinde acum varianta sport”, a declarat organizatorul turneului din România, Andrei Moroianu.