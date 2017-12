Primele măsuri în cazul pacientului plimbat între etaje!

Ieri au fost luate primele măsuri în cazul pacientului grav rănit care a fost plimbat între etajele Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - de la Clinica de Ortopedie şi Traumatologie Medicală, la Clinica de Chirurgie şi invers. Vladimir Botnarciuc, medicul care a fost şeful de gardă al SCJU în noaptea când pacientul grav accidentat a ajuns la spital, nu mai are dreptul să facă gărzi până la finalizarea anchetei demarate deja de conducerea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. „Suntem la stadiul de strângere a declaraţiilor persoanelor implicate în acest caz, după care ele vor fi înaintate Comisiei de etică şi deontologie din cadrul spitalului, pentru a fi analizate”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. Reamintim că un bărbat de 29 de ani a ajuns, weekend-ul trecut, în stare gravă, la SCJU, după ce a căzut în gol de la înălţime. Potrivit anchetatorilor, sâmbătă seară, în jurul orei 19.30, un apel al 112 anunţa că, pe bulevardul Mamaia, un bărbat a căzut de la aproape zece metri. În scurt timp, un echipaj SMURD, dar şi lucrători ai Secţiei 1 Poliţie Constanţa au ajuns la adresa respectivă. Cadrele medicale i-au acordat primele îngrijiri medicale şi l-au stabilizat, după care l-au transportat la Spital. Aici însă cazul nu a fost manageriat aşa cum ar fi trebuit, o spune chiar managerul SCJU. Mai exact, dr. Vladimir Botnarciuc este acuzat că nu a dorit să meargă în sala de politraumă, recent deschisă, a SCJU, pentru a examina pacientul, impunând ca pacientul să fie adus în Clinica de Chirurgie, acolo unde el se afla.

EXPLICAŢII Medicul şef de gardă din noaptea respectivă, dr. Vladimir Botnarciuc, are explicaţiile sale. El spune că sala de politraumă nu are încă toate dotările necesare, aşa că a cerut ca pacientul să fie adus la Clinica unde el se afla, la un etaj mai jos. El a adăugat că starea pacientului era una extrem de gravă şi că, în lipsa unor dotări, ar fi putut să apară anumite probleme. De asemenea, dr. Botnarciuc a declarat că pacientul a fost văzut mai întâi de medicul de gardă din Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) şi că prezenţa sa în UPU ar fi fost inutilă: „(...) Ce să fac, să constat evidenţa?...”. Şeful Clinicii de Ortopedie şi Traumatologie Medicală, dr. Alexandru Şerban, a declarat că, „din relatările colegilor care au fost de gardă, din cauza discuţiilor contradictorii, s-au pierdut aproape două ore”. Reprezentanţii conducerii SCJU spun că a fost o lipsă de comunicare, o neînţelegere între medici, dar concluziile vor fi trase la finalul anchetei. Până când nu vor fi analizate toate declaraţiile şi până când ancheta nu va fi dusă la final, nimeni nu va putea să spună nimic, să sancţioneze pe nimeni. „Dacă vom constata, la finele anchetei, că doctorul Botnarciuc a greşit, va suporta consecinţele”, a declarat managerul SCJU.

MEDICII SPITALULUI DE URGENŢĂ I-AU SALVAT VIAŢA! Dincolo de incident, medicii SCJU au depus toate eforturile pentru a-l ţine în viaţă pe pacient, mai ales că starea sa era una extrem de gravă. Directorul medical al SCJU, dr. Cătălin Grasa, a declarat că pacientul a ajuns la spital cu multiple fracturi, „de sus şi până jos”. Cele mai riscante fracturi au fost cele din zona toracelui, spun medicii, acestea putând să-i lezeze vreun organ, iar viaţa sa să fie pusă în pericol. Complicaţiile pulmonare ivite au fost rezolvate cu succes de chirurgi, după care medicii ortopezi au intervenit, de asemenea, cu succes. După aproape două zile de la intervenţiile chirurgicale, pacientul este bine, el putând chiar să vorbească şi să le mulţumească celor care l-au ajutat şi care se interesează de el. Nu-şi explică ce s-a întâmplat, mai ales că, spune el, are „o experienţă importantă în domeniul alpinismului utilitar”.

ANCHETA ITM În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că victima accidentului de muncă este Gheorghe Marius Diaconescu, de 29 de ani, administratorul „Întreprinderii Individuale Diaconescu Gh. Marius”, cu sediul în localitatea prahoveană Breaza. Administratorul imobilului de pe b-dul Mamaia în care îşi are sediul Alpha Bank, unitatea bancară la care alpinistul utilitar efectua lucrări de curăţare a faţadei când s-a produs accidentul, spune că el a încheiat un contract cu o firmă de curăţenie, şi nu cu victima. „Noi avem contract cu firma de curăţenie „Ideal Tima Clean” din Constanţa, societate care, la rândul ei, a încheiat un alt contract cu alpinistul utilitar. În momentul în care s-a întâmplat accidentul, am fost anunţat de paznicul imobilului, însă eu nu mă aflam în localitate. La locul incidentului a venit un reprezentant al firmei „Ideal Tima Clean”, căreia îi solicitasem un alpinist utilitar pentru curăţenia de primavară”, a declarat Radu Păunescu, administratorul imobilului de pe b-dul Mamaia. Contactat telefonic, administratorul firmei „Ideal Tima Clean”, Tiberiu Nejloveanu, ne-a declarat: „Firma noastră are un contract cu administratorul imobilului de pe b-dul Mamaia pentru curăţenie lunară. În momentul în care doresc şi curăţarea faţadei, noi apelăm la alpinişti utilitari. Semnasem un contract cu victima accidentului pe o perioadă de 15 zile, tocmai ca să nu se grăbească şi să îşi facă programul cum vrea. Am mai lucrat cu el până acum şi nu am avut nicio problemă. Nu era prima dată când curăţa faţada acelei clădiri”. Cazul a intrat în atenţia Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, care a demarat o anchetă. Inspectorii trebuie să aştepte ca victima accidentului să se însănătoşească, pentru a putea fi audiată. Surse neoficiale spun că în momentul în care a urcat pe clădire, alpinistul utilitar s-ar fi asigurat doar cu o singură coardă, şi nu cu două, cum ar fi trebuit. „Angajatorul ia toate măsurile de protecţie pentru a evita accidentele de muncă, însă totodată îşi poate lua şi măsuri suplimentare. Alpinistul utilitar trebuie să aibă o a doua coardă de susţinere ca un sistem de protecţie suplimentar în cazul în care prima se rupe accidental”, a declarat adjunctul şefului ITM Constanţa, Marian Becheanu.

Cazul prezintă încă multe semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât surse apropiate anchetei au declarat că sistemul de siguranţă conţinea o coardă abia cumpărată, cu câteva ore înainte, de alpinistul utilitar.

Alina GHENCEA

Andra RAFTU