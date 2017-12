Primele „meciuri” din 2015 dintre Prigoană și Bahmuțeanu

Nici nu a început bine anul că Adriana Bahmuţeanu (39 de ani) s-a răzbunat pe soţul ei, Silviu Prigoană (51 de ani), după ce acesta a dat presei chitanţele care au dezvăluit sumele distracţiei la munte, de Sărbători. Bahmuțeanu a depus, luni dimineață, și actele de divorț la Judecătorie.

Miliardarul a primit, duminică, un mesaj de la soție, prin care ea îl înştiinţa că a fugit de acasă, cu copiii, Maximus (7 ani) şi Eduard Darius (4 ani). „Am primit un SMS de la Adriana că a fugit de acasă cu copiii. Ne-am întors de la munte sâmbătă seara şi am avut noroc să nu prindem deloc aglomeraţie pe drum. Ne-am cazat acasă. Şi pentru că am avut puţină treabă, chestiuni tehnice legate de piscină şi altele, am trimis-o pe Adriana a doua zi, adică duminică, la patinoar, cu copiii. La ora 14.00, mi-a dat mesaj că a fugit cu ei”, a declarat, indignat, Silviu Prigoană.

E 1-0 PENTRU EA Drept dovadă că îi creează mari probleme la început de an, afaceristul a publicat mesajul primit de la soţia sa: „Dragă Silviu, am plecat cu copiii la o altă casă. Sper să înţelegi situaţia şi să accepţi divorţul. De dragul copiilor, aş vrea să fii înţelegător şi matur. Ştiu că îi iubeşti foarte tare pe cei mici şi tocmai de aceea, pentru binele lor, trebuie să ne separăm civilizat. Nu îţi voi îngrădi accesul la copii şi voi cere custodie comună. Mulţumesc, Adriana”.

După ce au petrecut împreună Sărbătorile în Poiana Braşov, alături de cei doi copii ai lor, dar şi de fiul cel mare al miliardarului, Honorius, cel care a achitat întreg sejurul de 25.000 de lei, Adriana Bahmuţeanu şi Silviu Prigoană se află iar la cuţite. Cu toate că spiritul Sărbătorilor părea să aşeze liniştea în familia lor, iată că cei doi soţi continuă să facă ceea ce știu ei cel mai bine: circ.