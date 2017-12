Primele nume confirmate la Stufstock 2012

Cel mai vechi festival românesc de muzică rock, Stufstock, împlineşte un deceniu de existenţă şi anunţă primele trupe care au confirmat deja participarea la ediţia aniversară din acest an. Festivalul Stufstock se va desfăşura în perioada 23 - 29 iulie, pe plaja din nordul localităţii Vama Veche. Produs de casa de producţie Revolver, Stufstock respectă tradiţia de a promova muzica de calitate, românească şi internaţională, şi anunţă, printre primii participanţi pentru 2012, trupele The Subways şi Dubioza Kolektiv. Sunt două trupe internaţionale cu stiluri muzicale diferite şi doar două dintre numele care vor urca pe scena din Vama Veche, la Stufstock 10. Mai multe trupe vor fi anunţate în curând.

The Subways este o trupă de indie rock originară din Marea Britanie, care s-a lansat în anul 2005. Piesa „Rock & Roll Queen” de pe albumul de debut a fost inclusă pe coloana sonoră a unor producţii cinematografice ca „Live Free or Die Hard”, regizat de Len Wiseman, serialul „The O.C.” şi în binecunoscutul „RocknRolla” al lui Guy Ritchie. Trupa are la activ, până în prezent, trei albume de studio precum „Young For Eternity” din 2005, „All or Nothing” din 2008 şi „Money & Celebrity” din 2011.

De cealaltă parte, Dubioza Kolektiv este o trupă din Bosnia, cunoscută pentru stilul muzical aparte ce îmbină elemente de hip-hop, reggae, dub, rock şi... folclor bosniac. Cu un show exploziv şi o apariţie live extraordinară, Dubioza şi-a câştigat statutul de una dintre cele mai bune şi mai populare trupe din Balcani.