Primele paşapoarte electronice din UE, eliberate în România

România este prima ţară din UE care introduce paşapoartele electronice, primele documente urmînd să fie eliberate pe 30 ianuarie, în judeţul Ilfov, a declarat şeful Direcţiei Generale de Paşapoarte, chestor de poliţie Aurel-Vasile Sime. Noile documente conţin, faţă de paşapoartele actuale, care au 32 de elemente de siguranţă, 50 de elemente de siguranţă şi costă 266 de lei. “În prezent, se lucrează la broşurile de prezentare a noului tip de paşaport. Pe 15 ianuarie, se va face notificarea la Bruxelles, urmînd ca, pînă la sfîrşitul lunii, să fie transmise la Ministerul Afacerilor Externe 200 de mape, pentru că România are 191 de ţări pe care trebuie să le notifice cu toate specificaţiile tehnice ale noului paşaport. În primele trei zile (lucrătoare - n.r.) ale acestui an - 5, 6 şi 7 ianuarie - au fost depuse la Ilfov 51 de cereri de paşaport, dintre care 32 duble - pentru paşaport temporar şi paşaport electronic (paşaport temporar introdus pentru rezolvarea regimului de urgenţă), iar restul numai pentru paşaport electronic. Primele paşapoarte electronice vor fi înmînate cetăţenilor solicitanţi pe 30 ianuarie. Valabilitatea paşaportului electronic este de cinci ani iar pentru minorii cu vîrsta sub şase ani valabilitatea acestuia este de trei ani“, a declarat chestorul Aurel Sime. Potrivit acestuia, termenul de eliberare a noilor paşapoarte este de 20 de zile lucrătoare, termen care, în scurt timp, va fi schimbat la 15 zile lucrătoare, după ce toată aparatura va fi testată. Conform chestorului Aurel Sime, costurile pentru aparatura necesară realizării paşapoartelor electronice sînt asigurate de Imprimeria Naţională, urmînd ca, după cinci-şase ani, să se lucreze pe profit. El a precizat că au fost aduse deja în România patru staţii de preluat elemente biometrice şi date de identitate, urmînd ca pînă la 1 martie să fie achiziţionate şi celelalte echipamente. “Noi am gîndit, la nivelul ţării, cîte două echipamente pentru fiecare judeţ, la nevoie acestea fiind suplimentate, şi 32 de echipamente pentru Capitală. Paşaportul temporar, care se emite pentru urgenţe, se eliberează în două ore. Preţul de cost al paşaportul temporar este de 96,2 lei, exact cît preţul de cost al unui paşaport simplu şi are un termen de valabilitate de şase luni. Cel mai probabil, bucureştenii se vor putea bucura de acest paşaport în luna mai. Pînă atunci, se emit aceleaşi paşapoarte simple, modelul 2001, care rămîn în termen de valabilitate. România este prima ţară din UE care a introdus paşaportul electronic concomitent cu cele două elemente biometrice - imaginea facială şi impresiunile digitale“, a mai spus Aurel Sime. Noul paşaport electronic românesc, introdus la data de 31 decembrie 2008, prezintă o serie de noutăţi, printre care cea mai importantă este introducerea mediului electronic de stocare (cipul) care include toate datele personale existente în fila informatizată - nume, prenume, data naşterii, codul numeric personal, termenul de valabilitate al documentului, organul emitent, cetăţenia. De asemenea, acest cip conţine imaginea facială şi impresiunile digitale a două degete pereche de la mîini, cu excepţia minorilor cu vîrsta sub şase ani, care, potrivit regulamentelor UE, nu pot fi amprentaţi şi a cazurilor de excepţie ale persoanelor la care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă, fie temporar, fie definitiv, avînd în vedere anumite accidente suferite. Între elementele de siguranţă ale noului paşaport electronic se poate enumera şi pagina de policarbonat, care este locul de stocare a cipului. “Nu aş sfătui pe nimeni să caute cipul, să-l găsească, să-l distrugă, pentru că, automat, paşaportul devine nul. Elementele biometrice incluse în cip şi în pagina de policarbonat, care, practic, conţine toate datele de identitate, asigură o protecţie şi o securitate a acestuia, garantînd totodată autenticitatea, integritatea şi confidenţialitatea datelor“, a precizat şeful Direcţiei Generale a Paşapoartelor.