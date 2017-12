Primele răspunsuri după strigătul de ajutor al nevăzătorilor! Tu ce faci?

Haideți să renunțăm la indiferența față de oamenii pe lângă care trecem! Să deschidem ochii și inima la durerile oamenilor cu nevoi speciale. NU ne costă nimic să fim mai buni și mai prezenți!

Pe 4 octombrie, ziarul nostru semnala cazul unui fizician român care a realizat un dispozitiv de orientare spațială pentru nevăzători, ale cărui costuri de producție ajung la aproximativ 40 lei. Pe piața de profil, un simplu baston ajunge la aproape 5.000 lei. Omul dorește să ofere gratuit dispozitivul cât mai multor nevăzători şi avea nevoie de sprijin pentru producerea unei carcase ergonomice.

Și pentru că faptele bune se fac cu ajutor din partea oamenilor cu suflet mare, a fost suficient ca materialul nostru să fie împărtăşit pe Facebook. Astfel, la doar câteva zile după apariția articolului, s-au găsit variante pentru realizarea carcasei dispozitivului.

Firma Afișaje Leduri Producător, din Calafat, s-a oferit să se ocupe de fabricarea carcasei respective. A mai răspuns prompt cu sugestii și Ștefan Moisei. Rămâne doar ca părțile implicate să se apuce de treabă.

Vă amintim că, pentru realizarea dispozitivului, Cosmin Vatră, un fizician din Buzău, a folosit senzori ultrasonici foarte ieftini, care sunt utilizați în robotică, pentru orientarea spațială a roboților, micromotoare pentru vibrații folosite în telefonia mobilă și controlere simple pentru a pune la punct un sistem de orientare spațială pentru elevii nevăzători ai Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău. „Scopul principal a fost să realizez un sistem ieftin care să poată fi produs și oferit gratuit nevăzătorilor. Pe piață există deja sisteme prohibitiv de scumpe (mii de euro) și cu o ergonomie dificilă. Am testat mai multe variante ale dispozitivului împreună cu profesorii nevăzători de la LPDV, ajungând la o variantă eficientă. Am comandat din resurse financiare proprii componente electronice pentru aproximativ 20 de bucăți. Problema principală o constituie carcasa. La teste am folosit o carcasă de uz general din comerț, care, pentru a deveni funcțională, necesită multe prelucrări mecanice, care consumă mult timp. Întrucât nu s-au oferit voluntari pentru astfel de activități, nu pot face față producției dacă vom utiliza în continuare carcase de uz general“, declara, în exclusivitate pentru Telegraf, Cosmin Vatră.