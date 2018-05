PRIMELE REZULTATE ale negocierilor începute ieri!

Cele șapte puncte convenite cu premierul și miniștrii Muncii, Sănătății și Finanțelor publice, după 12 ore de negociere rezolvă o parte importantă a problemelor generate de aplicarea noii legi a salarizării și a Regulamentului de sporuri!, susțin reprezentanții Federației Sanitas.

"Le detaliem, pentru a răspunde întrebărilor pe care le-am primit în ultimele ore de la membrii noștri de sindicat", arată Sanitas. Astfel:

1. TOȚI salariații din sistemul sanitar care au suferit pierderi de VENITURI SALARIALE începând cu luna martie 2018 (biologi, chimiști, biochimiști, farmaciști, psihologi, infirmiere, brancardieri, kinetoterapeuți, asistenți sociali, inclusiv personal TESA) vor primi sume compensatorii care să garanteze păstrarea veniturilor lunare la nivelul lunii februarie 2018 (cel de dinaintea aplicării noii legi a salarizării).

Sumele compensatorii NU VOR FI SUPORTATE din venituri proprii ale spitalelor și NU FAC PARTE din plafonul alocat sporurilor!!

2. Am obținut garantarea existenței sumelor necesare pentru acordarea sporurilor prevăzute în Regulamentul de sporuri cel puțin la nivel minim. TOATE instituțiile sanitare care, sub pretextul că nu au resurse, au stabilit sporuri sub nivelul minim stabilit prin Regulament, sunt obligate să revină asupra deciziei.

Vă reamintim că, în Legea salarizării, sporurile pentru condiții de muncă sunt fixate între 0% și 15%, 50% sau 85%. Regulamentul de sporuri stabilește praguri minime. Prin GARANTAREA pragului minim, am reușit să evităm acel 0%!!!

3. Am obținut ca, prin Hotărâre de Guvern, să putem depăși plafonul de sporuri de 30%, în cazul spitalelor mono-specialitate (TBC, psihiatrie, centre de transfuzii etc.) al serviciilor județene de ambulanță și al Serviciului de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov. Procentele astfel obținute vor fi redistribuite de ordonatorul principal de credite către celelalte spitale aflate în subordine, acoperind sporuri pentru toți angajații! Vor câștiga procente importante institutele naționale, spitalele mari de urgență din subordinea Ministerului Sănătății și spitalele mari din centrele universitare! Sunt avantajate peste 100 de unități sanitare!

4. Am obținut scoaterea sporului de gardă din plafonul de 30%! Se eliberează astfel procente importante (între 3% și 10%) care vor putea fi redistribuite de fiecare spital pentru acoperirea sporurilor celorlalte categorii profesionale angajate (și infirmiere, și brancardieri, și biologi, și farmaciși sau psihologi, și kinetoterapeuți, și personal TESA...)

ATENȚIE! Nu am creat astfel nici un avantaj pentru medici, care oricum au și în prezent sporul pentru gărzi suplimentare! Prin EXCLUDEREA lor, am creat un avantaj pentru CELELALTE categorii profesionale, prin realocarea unor bani în plus pentru sporuri!

5. Am reluat negocierile pentru un nou Contract colectiv de muncă! Prima întâlnire a avut loc luni, 7 mai și următoarea este joi, 10 mai! În cadrul întâlnirii de la începutul săptămânii am stabilit cu Ministerul Sănătății o serie de prevederi în avantajul TUTUROR SALARIAȚILOR, printre care securizarea sporului de 100% pentur activitatea desfășurată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale!

6. Am obținut reformularea modalității de încadrare a directorului de îngrijiri, corectând astfel o eroare gravă, creată de legea de aprobare a OUG 91/2017 prin care directorul de îngrijiri pierdea cca. 2000 de lei din venitul net lunar!

7. S-au asimilat cu asistentul medical funcțiile de moașă, soră medicală, tehnician medical etc. (vezi toate funcțiile prevăzute la pct. 26 din Anexa 2, Capitolul 1, Subcapitol 2) în ceea ce privește acordarea creșterii salariale. Astfel, aceștia vor primi întreaga creștere salarială prevăzută de lege la nivelul din 2022, începând din acest an.

Așadar, după cum se poate observa, contrar tuturor declarațiilor guvernamentale, am reușit modificarea Legii salarizării!

Știm că sunt multe așteptări din partea tuturor categoriilor profesionale, sunt încă multe nemulțumiri, pentru care vom găsi soluții în negocierile următoare. Negocierile începute ieri, chiar dacă au durat mult, reprezintă doar etapa de deschidere a unor noi discuții pe ambele sectoare de activitate: Sănătate și Asistență socială.

Deja am obținut ca, în noua lege a sănătății ce va urma să fie discutată, să se includă un capitol care preia salarizarea personalului din actuala Lege 153/2017. În acest capitol se vor re-ierarhiza toate categoriile profesionale la justa lor valoare!

Nu vom înceta să negociem cu factorii guvernamentali responsabili, căci suntem conștienți de mulțimea problemelor din sistemul de sănătate și de asistență socială!