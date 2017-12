Primele spectacole ale lui 2016, la Teatrul de Stat

Finalul de an reprezintă un moment perfect pentru bilanțuri, dar și pentru proiecte. Planuri pentru 2016 are și Teatrul de Stat Constanța (TSC), care a pregătit deja programul pentru primele două întâlniri din acest an. Ele vor avea loc pe 9 și 10 ianuarie.

RELAXARE COLECTIVĂ CU „ESCROCII” Se va începe sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 19.00, cu o comedie franțuzească ce propune publicului tomitan o ședință de relaxare colectivă. Este vorba despre spectacolul „Escrocii”, de Robert Lamoureux. Regia, adaptarea şi ilustrația muzicală îi aparțin lui Bogdan Caragea, care se va alătura și colegilor săi actori pe scenă, pentru a îmbia publicul la relaxare. I se vor alătura într-un maraton al bunei dispoziții molipsitoare: Nina Udrescu, Luiza Sarivan, Adrian Dumitrescu, Dan Cojocaru, Liviu Manolache, Bogdan Caragea, Alexandru Mereuță, Gelu Ciobanu, Alice Safta și Izabela Bumbac. Scenografia este realizată de Ovidiu Pascal.

„MENAJERIA DE STICLĂ” Duminică, 10 ianuarie, de la ora 19.00, publicul este invitat să pătrundă în „Menajeria de sticlă”, în viziunea regizorală a tinerei Diana Mititelu. Despre „Menajeria de sticlă”, autorul ei, dramaturgul Tennessee Williams, spunea: „piesa este o amintire și prin urmare este nerealistă. Amintirea își permite multe licențe poetice. Ea omite anumite detalii, pe altele le exagerează, în funcție de valoarea emoțională a subiectului pe care îl atinge, asta pentru că amintirea locuiește numai și numai în inimă”. Vor anima „Menajeria de sticlă” actorii: Nina Udrescu, Lana Moscaliuc, Marian Adochiței și Andrei Cantaragiu.

Biletele pentru aceste spectacole se găsesc în vânzare la prețurile de: 15 lei - elevi, studenți și pensionari, 25 de lei - adulți și 30 de lei - lojă. Sâmbătă și duminică, biletele se pot procura de la agenția TSC, între orele 12.00 și 20.00.

Până la întâlnirea din 2016, instituția de cultură de la malul Mării Negre transmite un mesaj publicului constănțean: „Crăciun fericit, un An Nou cu bucurii, sănătate și vise împlinite! Vă așteptăm cu drag și în anul 2016 la spectacolele Teatrului de Stat Constanța”.

