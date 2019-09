Primele victorii pentru Seimeni şi Bărăganu în Liga a VI-a

În partidele din etapa a patra a Ligii a VI-a constănţene la fotbal am notat primele victorii pentru Gloria Seimeni şi AS Bărăganu, dar şi succesele primelor două clasate, Trophaeum Adamclisi şi Viitorul Cuza Vodă.

Rezultate: CS Medgidia II - Luceafărul Amzacea 3-4

Pescarul Ghindărești - Pescărușul Gârliciu 5-1

Ulmetum Pantelimon - Viitorul Cuza Vodă 1-2

AS Independența - Flacăra Viișoara 4-0

AS Bărăganu - Dunărea Ostrov 5-2

Voința Cochirleni - Trophaeum Adamclisi 1-4

Gloria Seimeni - Viitorul Cobadin II 5-1

Clasament: 1. Adamclisi 12p (golaveraj: 22-3), 2. Cuza Vodă 12p (18-4), 3. Amzacea 7p (8-7), 4. Ghindărești 6p (12-8), 5. Cobadin II 6p (11-10), 6. Independența 6p (8-9), 7. Viișoara 5p (10-11), 8. Pantelimon 4p (7-7), 9. Seimeni 3p (6-10), 10. Medgidia II 3p (7-12), 11. Ostrov 3p (6-11), 12. Gârliciu 3p (4-9), 13. Bărăganu 3p (6-13), 14. Cochirleni 3p (6-17).