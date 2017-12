Primii 85 de miliardari ai globului, mai bogaţi decât jumătate din omenire

Un studiu realizat de Oxfam arată că 1% dintre miliardarii lumii deţin 46% din averea de pe glob, iar primii 85 cei mai bogaţi oameni au o avere mai mare decât jumătate din populaţia lumii la un loc, de 3,5 miliarde de suflete! Aceştia deţin în jur de un trilion de lire sterline (1,21 trilioane de euro). Anul trecut, 210 oameni au devenit miliardari în dolari, numărul total al acestora ajungând la 1.426. Miliardarii au o avere combinată de 5,4 trilioane de dolari (3,98 trilioane de euro), iar 1% din populaţia globului controlează 110 trilioane de dolari, (81,24 trilioane de euro), 46% din averea mondială.

O FEMEIE ÎN TOP 10 Momentan sunt în jur de 12 milioane de milionari în lume, peste trei milioane doar în Statele Unite şi în jur de 350.000 în Marea Britanie. “E uimitor cum, în secolul XXI, jumătate din populaţia globului, adică 3,5 miliarde de oameni, poate să deţină la fel de mult ca o mică elită care ar încăpea într-un autobuz supraetajat”, spune Winnie Byanyima, din partea Oxfam. Conform topului Forbes pe 2013, există 1.426 de miliardari în lume, cel mai bogat dintre ei fiind mexicanul Carlos Slim Helu. Nouă din primii zece miliardari sunt bărbaţi, excepţia fiind Liliane Bettencourt, iar în afară de Bill Gates, în vârstă de 58 de ani, toţi miliardarii din top 10 au peste 60 de ani. Bloomberg consideră că Slim a fost detronat de Bill Gates, a cărui avere ar fi crescut cu 11,6 miliarde de euro în 2013. Carlos Slim Helu are o avere de 53,9 miliarde de euro, conform topului Forbes, şi 53,1 miliarde, conform Bloomberg Billionaires. Mexicanul deţine Telmex, cea mai mare reţea de telefonie fixă din Mexic, care oferă servicii de telecomunicaţii şi în Argentina, Columbia, Brazilia, Ecuador şi alte ţări din America Latină, dar şi compania America Movil, al cincilea operator de telefonie mobilă din lume, cu 246 de milioane de abonaţi în 18 ţări. Bill Gates ocupă a doua poziţie în topul Forbes, cu o avere de 49,4 miliarde de euro. Bloomberg anunţă însă că averea lui Gates a crescut cu aproape 12 miliarde de euro până la sfârşitul lui 2013, ajungând la 57,7 miliarde de euro, şi îi oferă americanului prima poziţie a clasamentului. Bill Gates este fondatorul companiei Microsoft, care dezvoltă, produce şi comercializează softuri pentru calculator, electronice şi computere personale.

Poziţia a treia este ocupată de Amancio Ortega Gaona, un spaniol cu o avere estimată de Forbes la 42,09 miliarde de euro şi de Bloomberg la 48,2 miliarde de euro. Ortega este fondatorul Inditex, o companie producătoare de haine, care comercializează mărcile Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius sau Massimo Dutti, şi este cel mai bogat european. Warren Buffet ocupă locul al patrulea, cu o avere estimată de Forbes la 39,4 miliarde de euro şi de Bloomberg la 43,45 miliarde de euor. Buffet este unul dintre cei mai importanţi investitori ai secolului trecut. Americanul este preşedintele Berkshire Hathaway, o companie care deţine numeroase subsidiare în domenii precum asigurări, transporturi, construcţii sau mobilă şi care are acţiuni la American Express, The Coca-Cola Company sau IBM. Pe poziţia a cincea în topul Forbes se află Larry Ellison, fondatorul companiei Oracle, care dezvoltă componente de calculator şi softuri destinate în special firmelor şi nu utilizatorilor individuali. Oracle este a doua companie de software din lume, iar averea lui Ellison este estimată de Forbes la 31,7 miliarde de euro. Bloomberg îl plasează pe Ingvar Kamprad pe poziţia a cincea, cu o avere de 38,9 miliarde de euro. Kamprad este fondatorul companiei IKEA, care comercializează mobilier casnic. În topul Forbes, Ingvar Kamprad este clasat abia pe locul 412, cu o avere de doar 2,4 mililarde de euro, deoarece suedezul şi-a transferat majoritatea acţiunilor către două firme pe care nu le controlează personal şi către copiii săi.

MAI SĂRACI CA BOGĂTAŞII DE ALTĂDATĂ Oricare dintre Bill Gates sau Carlos Slim ar fi cea mai bogată persoană în viaţă, cei doi nici nu se apropie de primele poziţii ale topului celor mai bogaţi oameni din istorie. Averea familiei Rotschild, spre exemplu, ajustată la inflaţie, este estimată undeva între 350 de miliarde şi un trilion de dolari americani, iar John D. Rockefeller, prima persoană care a depăşit suma de un miliard de dolari, a avut o avere estimată între 392 şi 663 de miliarde de dolari, dacă se ţine cont de rata inflaţiei între 1937, la moartea sa, şi 2013. Andrew Carnegie deţinea, la un moment dat, o avere estimată la 0,6% din PIB-ul Statelor Unite, de 297,8 miliarde de dolari la valoarea de astăzi, iar Cornelius Vanderbilt, Henry Ford sau ţarul Nicolae al II-lea ar fi depăşit uşor 150 de miliarde de dolari.

