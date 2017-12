Primii investitori pentru a trimite oameni pe Marte

Organizaţia non-profit Mars One, care vrea să trimită patru astronauţi pe Marte, în 2023, a reuşit să atragă primii investitori. Organizaţia cu sediul în Olanda a beneficiat deja de investiţii care îi vor permite să finanţeze studiile de design conceptual şi programul de selecţie a astronauţilor, două componente ale proiectului ce vor începe în curând. Reprezentanţii acestei organizaţii consideră că banii proveniţi din sponsorizări reprezintă un prim pas în vederea adunării sumei de şase miliarde de dolari necesară finanţării misiunii.

Mars One urmăreşte să organizeze un eveniment global de tip reality-TV, care să documenteze întreaga desfăşurare a misiunii, cu camere care vor filma permanent, în toate etapele proiectului, de la alegerea astronauţilor la primii ani pe care aceştia îi vor petrece pe Marte. Potrivit reprezentanţilor Mars One, în cursul acestui an va demara procesul de selecţie a astronauţilor, care va fi televizat. Se pot afla mai multe detalii despre procesul de selecţie pe www.thenextgiantleap.com.. Cei patru astronauţi ar urma să sosească pe Marte în 2023, iar alte grupuri vor sosi ulterior, la intervale de doi ani. Deocamdată nu există niciun plan de readucere a astronauţilor pe Pământ.