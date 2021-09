Primii pasi cu Fimo pentru incepatori: ce este fimo si cum sa-l folositi

Doriti sa incercati sa creati diverse lucruri cu fimo, dar nu stiti de unde sa incepeti? Cautati sfaturi utile si sunteti incepator? In cele ce urmeaza, vom afla tot ce trebuie sa stiti inainte de a incepe sa lucrati aceasta pasta Fimo si modul in care este folosita.

Fimo este o pasta sintetica care poate fi modelata cu usurinta cu mainile si cu ajutorul diferitelor instrumente. Fimo este numele unui produs al marcii Staedtler, dar in realitate exista pe piata si alte materiale similare cu fimo. Principala diferenta dintre aceste paste, in plus fata de marca, este legata de diferite texturi si costuri diferite.

Pasta fimo este disponibila in mai multe tipuri impreuna cu alte accesorii Fimo, in special:

Fimo Professional: pasta este destul de dura din punct de vedere al consistentei, deci va permite sa faceti lucrari precise. Fimo Classic a fost inlocuit de Fimo Professional de aceeasi consistenta.

Fimo moale: este mult mai moale si o prelucrare scurta cu mainile este suficienta pentru a putea obtine consistenta potrivita pentru a lucra. Fiind moale, este mai putin dificil de conditionat. Totusi aceasta pasta polimerica se lipeste usor de suprafetele de lucru si se deformeaza usor. Prin urmare, nu permite lucrari foarte precise datorita maleabilitatii sale usoare.

Fimo metalic: este pasta care are culori precum auriu, argintiu si aramiu.

Fimo Kids: este pasta polimerica marca Fimo, ideala pentru cei mici! Este o pasta foarte moale, potrivita pentru mainile mici ale copiilor si nepotrivita pentru o munca precisa. O alternativa excelenta pentru a introduce copiii in lumea pastei polimerice si a creativitatii!

Fimo Air: se usuca la aer! Prin urmare, nu este necesar sa fie copt in cuptor, dupa ce l-ati modelat. Este suficient sa il lasati sa se usuce la aer. Timpii de uscare depind de grosimea creatiei (in general dureaza 24 de ore, dar depinde de creatia fiecaruia). Acest tip de pasta polimerica exista si in versiunea cu microunde. Daca nu aveti timp sa asteptati ca aceste creatii sa se usuce in aer, cumparati pasta speciala pentru a fi coapta in cuptorul cu microunde

Principalele caracteristici ale pastei polimerice

O multime de culori! Fimo exista in multe culori. Daca a lucra cu fimo este doar un hobby, nu este nevoie sa cumparati toate blocurile, deoarece cu ingeniozitate si rabdare puteti recrea toate nuantele.

Usor de lucrat datorita texturii sale foarte asemanatoare cu textura plastilinei. Cand deschideti un pachet de pasta este destul de greu, totusi, prin lucrarea cu mainile, pasta se va incalzi si va deveni mai usor sa o modelam pe placul nostru. Aveti grija sa nu subestimati acest pas! Este important sa va spalati bine pe maini, pastrati intotdeauna un spray cu apa disponibil pentru a elimina orice reziduuri de pe masa de lucru, deoarece aduna scame si pete de alte culori.

Nu se intareste la contactul cu aerul: va puteti relua creatia sau o puteti modifica cand si cat doriti, fara graba. Cu toate acestea, nu recomandam sa lasati creatia bruta mult timp in aer liber din cauza prafului. Va recomand sa infasurati pasta in folie de bucatarie fara PVC si se depoziteaza intr-o cutie etansa sau acele pungi transparente cu inchidere ermetica. Daca neglijati pasul depozitarii corecte, riscati sa gasiti blocurile la fel de dure ca marmura!

Este termorezistent: se coace in cuptorul de acasa sau intr-un cuptor electric special (minim 10 litri) la o temperatura de 110-130 grade masurate cu un termometru de cuptor. Este necesar un timp de gatire de 30 de minute.