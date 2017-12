Primii paşi în reorganizarea administrativă a României

AVANTAJE În anul 2011, PDL a forţat regionalizarea României printr-un proiect pe care l-a băgat cu forţa în Parlament, dar care în cele din urmă nu a fost adoptat, pentru că autorităţile locale şi parlamentarii opoziţiei de atunci l-au contestat la Curtea Constituţională a României (CCR). Respins imediat de CCR, proiectul PDL a ajuns la coşul de gunoi, dovedindu-se atunci că intenţia PDL era să fructifice electoral momentul regionalizării. După un an şi jumătate, USL a reluat demersurile privind regionalizarea. Reprezentanţii USL au considerat că până la împărţirea ţării pe regiuni de dezvoltare este necesară o consultare publică, este oportun un punct de vedere al specialiştilor, este esenţial un studiu de impact, şi este obligatorie modificarea Constituţiei, în sensul instituirii regiunilor ca unităţi administrativ-teritoriale. Până la modificarea Constituţiei, care, potrivit USL, va avea loc în toamna acestui an, Ministerul Dezvoltării a început dezbaterile cu structurile asociative ale autorităţilor locale. „Experienţa europeană a demonstrat că dezvoltarea şi coeziunea teritorială pot fi realizate într-un cadru regional care asigură o descentralizare reală şi eficientă, prin apropierea serviciilor publice de cetăţean”, a declarat vicepremierul Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, actualele regiuni de dezvoltare au o relevanţă mai mult statistică şi nu funcţionează în paralel cu judeţele. „Chiar dacă avem la nivel declarativ regiuni în România, nu am văzut până acum proiecte cu caracter transjudeţean şi interjudeţean. Lipsa unei structuri cu caracter decizional la nivel regional a făcut imposibilă participarea la proiecte de dezvoltare regională”, a spus Dragnea. El a afirmat că odată cu înfiinţarea reală a regiunilor, care să aibă personalitate juridică şi putere decizională, va creşte semnificativ rata de absorbţie a fondurilor europene. „Vom putea să avem şi să implementăm o viziune unitară de dezvoltare a ţării în concordaţă cu strategia UE până în anul 2020: mai mult decât atât, în exerciţiul bugetar 2014-2020, vom avea posibilitatea să utilizăm mult mai eficient instrumentul financiar „Fondul de dezvoltare regională” pentru finanţarea proiectelor regionale”, a explicat Dragnea.

PRIMII PAŞI De ce este importantă regionalizarea acum? Pentru că dacă nu o vom face în 2013, vom fi obligaţi să aşteptăm încheierea exerciţiului bugetar 2014-2020 al UE, ceea ce înseamnă pierderea a miliarde de euro din banii europeni. Regionalizarea va aduce cu sine descentralizarea despre care în politica românească se vorbeşte de 20 de ani fără ca nimeni să facă ceva. Descentralizarea reală, nu doar pe hârtie, va aduce instituţiile statului mai aproape de nevoile cetăţenilor, şi nu va mai lăsa la mâna Guvernului administrarea defectuoasă a miliardelor de euro de la UE, cum s-a întâmplat până acum. Primii paşi spre regionalizare au fost făcuţi prin constituirea Consiliului Consultativ pentru Regionalizare (CONREG), format din trei grupuri de lucru: academic, aleşi locali şi demnitari şi societatea civilă. De asemenea, a fost constituit Comitetul Tehnic Interministerial pentru Regionalizare-Descentralizare (CTIRD), format din miniştri şi grupuri de lucru care cuprind experţi din administraţia publică centrală. Rolul CTIRD va fi de a analiza atribuţiile ministerelor şi de a asigura transferarea competenţelor la nivelul regiunilor, judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.