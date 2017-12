Primii stâlpi de curent electric, montaţi în cartierul Dobrogea I

INAUGURARE Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a dat, vineri, startul lucrărilor de montare a primilor stâlpi pentru racordarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică a caselor din cartierul Dobrogea I. Potrivit primarului, proiectul de alimentare cu energie electrică în zona cartierului Dobrogea I a demarat în 2011, iar ultima aprobare a fost primită la sfârşitul lunii februarie 2012. Lucrările care au început vineri se vor finaliza în două luni, timp în care Administraţia Domeniului Public şi Privat Mangalia va sta la dispoziţia cetăţenilor care doresc să-şi întocmească dosarele de racordare la reţeaua de alimentare cu energie electrică pentru a urgenta aprobarea lor. „Cartierul Dobrogea I este relativ nou, fiind constituit în urma acordării de către Primărie a unor suprafeţe de terenuri pentru construcţie locuinţe. Dată fiind suprafaţa mare pe care se întinde cartierul, aproximativ 45 de hectare de teren, realizarea reţelei de alimentare cu energie electrică a fost împărţită în patru proiecte, iar primii care vor beneficia de energie electrică vor fi locuitorii de pe străzile Alexandru Vlahuţă şi Dumitru Berinei”, a spus primarul, cu ocazia inaugurării lucrărilor.

PIEDICI POLITICE Edilul Mangaliei a mai afirmat că, în mod normal, acest cartier ar fi trebuit să aibă toate utilităţile până acum, iar cetăţenii să beneficieze de toate condiţiile de trai. „Am găsit acest cartier, la începutul mandatului, fără nicio utilitate. Am continuat să lupt pentru îmbunătăţirea condiţiilor în care trăiesc aceşti cetăţeni ai Mangaliei, deşi am întâmpinat numeroase piedici. Permanent, a trebuit să fac faţă presiunilor venite ori din partea unor consilieri locali, ori din partea Prefecturii Constanţa. Nu am fost lăsat să-mi duc la îndeplinire promisiunile electorale, pentru că reprezentam un real pericol, şi anume aş fi realizat prea multe pentru cetăţeni. Cu toată oponenţa şi, în pofida celor două suspendări ilegale la care m-a supus prefectul, am reuşit să continui proiectele care vizează direct interesele cetăţenilor şi iată că astăzi (vineri - n.r) punem primii stâlpi pentru curent electric în cartierul Dobrogea I. Vreau să precizez că acest proiect trebuia demarat la maxim 18 luni de la alegerea mea în funcţia de primar, dar a fost nevoie de trei ani de lupte politice, din care au avut de pierdut numai cetăţenii municipiului, ca să devină realitate. Ulterior, vom începe lucrările şi pentru celelalte utilităţi: apă, canalizare, drumuri, trotuare, spaţii verzi şi altele”, a afirmat Tusac.

INFO Cartierul Dobrogea I este situat între străzile Nichita Stănescu şi Farului, unde Primăria a acordat, în 2006, 216 terenuri pentru construcţia de locuinţe. Până acum însă s-au ridicat 81 de locuinţe şi sunt în construcţie alte 49. Pe lângă acestea mai sunt edificate 24 de case pe terenuri revendicate ca proprietate. Asigurarea utilităţii de alimentare cu energie electrică se va realiza în patru etape, valoarea investiţiei pentru prima etapă, care a început vineri, fiind de aprox. un milion de lei.