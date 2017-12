Primii turişti pe calea apelor, din America

Primii turişti care au ajuns la Constanţa pe calea apelor au venit tocmai din... America! Ei au venit la bordul primei nave de pasageri fluviale - „River Concerto”, care a deschis, ieri, sezonul pasagerelor în Portul Constanţa. Cei mai mulţi erau trecuţi de prima tinereţe, dar asta nu i-a împiedicat să se simtă bine pe navă. Au spus că au mâncat şi s-au distrat ca la 20 de ani. Printre turişti s-a numărat şi Lana Spelling, care locuieşte în oraşul Saint Louis din statul Missouri, în SUA. Alături de soţul său, ea a poposit pentru prima dată în România. „Este una dintre cele mai frumoase călătorii la care am luat parte. Am văzut multe ţări, am primit multe informaţii despre ţările în care am poposit, iar mâncarea este foarte multă şi foarte bună. Oamenii sunt deosebiţi. Ne place România, pe care am descoperit-o prin intermediul românilor de la bordul navei. N-ar fi putut să fie mai frumos”, a spus femeia. Ea a povestit că experienţa pe „River Concerto” a început în Budapesta şi a continuat cu Serbia, Bulgaria şi România. De pe pământul românesc vor pleca abia mâine, cu destinaţia Turcia. În ţara noastră ei vor vizita vestitul Castel Bran, dar şi Capitala. Turiştii recunosc că ştiu istoria lui Dracula.

ÎNCASĂRI DE PESTE UN MILION DE EURO „River Concerto” este o prezenţă permanentă în Portul Constanţa. Comandantul navei, un român care navighează de ani buni, Marin Piţigoi, a declarat că „River Concerto” vine la Constanţa de mai bine de zece ani. Acestui pasager se adaugă şi „River Adagio” şi „River Aria”. „Pasagerul are condiţii de patru stele şi îmbunătăţiri. Avem un echipaj mixt, dintre care 15-20% sunt români. Mâine (astăzi - n.r.) urmează debarcarea turiştilor, urmând ca alt grup să se îmbarce şi să plecăm spre Budapesta”, a declarat comandantul. Reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) spun că, pentru acest an, estimează 82.000 de pasageri care vor veni la bordul navelor de croazieră, conform escalelor programate până în prezent, faţă de anul trecut, când au fost aproximativ 65.000. „În 2012 am avut un venit încasat, din prezenţa acestor nave, de 650.000 de euro, anul trecut a fost de 948.000 de euro, iar pentru anul acesta estimăm să depăşim un milion de euro încasări din taxele pe care le percepem de la navele de croazieră. Pentru noi este o activitate foarte profitabilă”, a declarat directorul comercial al CNAPM, George Vişan.