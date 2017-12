Primire călduroasă pentru Maradona

Înfrângerea drastică, 0-4 cu Germania, înregistrată în sferturile de finală ale turneului final, nu pare să fi afectat dragostea argentinienilor pentru Diego Armando Maradona, selecţionerul “pumelor”. Revenită din Africa de Sud duminică seară, delegaţia argentiniană a fost primită călduros de mii de persoane la Buenos Aires. Suporterii, îmbrăcaţi în echipamentul Argentinei şi având bannere cu mesaje de simpatie, au aşteptat echipa şi pe selecţioner la aeroportul Ezeiza, situat la 60 km de capitală. Măsurile de securitate extrem de stricte i-au împiedicat totuşi să-şi vadă favoriţii, deoarece jucătorii şi staff-ul tehnic au luat un autocar chiar de pe pista aeroportului, fiind transportaţi direct la sediul federaţiei. „Suntem fericiţi. Îi cer lui Diego să continue, să meargă înainte”, a declarat Fernando, care a aşteptat echipa avându-l pe nepotul său în braţe. „Am venit de la Tucuman şi am făcut 1.400 km pentru a-l vedea pe Diego. Îl iubesc la nebunie. Revanşa va fi la Copa America”, a afirmat un alt suporter. Fanii au afişat un banner cu mesajul “Diego, rămâi! Noi te susţinem!”, după ce Maradona a anunţat că ia în calcul varianta plecării de pe banca tehnică, deşi mai are un an de contract cu federaţia argentiniană.

Ieri, Maradona a declarat, la postul Cronica TV, că ciclul său la echipa naţională s-a terminat, lăsând să se înţeleagă că va demisiona din funcţie. În schimb, Fernando Signorini, preparatorul fizic al formaţiei Argentinei, a afirmat că toată lumea îşi doreşte ca Maradona să rămână la naţională. Mai mulţi jucători ai “pumelor”, Carlos Tevez, Gabriel Heinze şi Lionel Messi, i-au cerut lui Maradona să nu îşi dea demisia. „Am jucat slab şi ne-am dezamăgit suporterii. Nu mă simt deloc bine, dar vreau să le mulţumesc tuturor pentru susţinere. Maradona trebuie să rămână alături de noi”, a scris Messi pe propriul site.