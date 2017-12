Primire călduroasă pentru „Stejari” la revenirea acasă din Anglia

Rugbyștii din lotul național al României au revenit acasă din Anglia, marți dimineață, după ce au participat la Cupa Mondială 2015. La Aeroportul Internațional Henri Coandă, sportivii, antrenorii și reprezentanții Federației Române de Rugby au fost întâmpinați cu aplauze de zecile de suporteri, rude și prieteni care au așteptat sosirea lor cu steaguri tricolore și buchete de flori. „Bărbații de esență tare nu se întrec cu alții, ci cu ei înșiși!” ori „Nu contează pe cine ai în față, contează pe cine ai alături!” se putea citi pe pancartele suporterilor îmbrăcați în tricouri galbene. România a obținut o singură victorie în Grupa D, 17-15 cu Canada, fiind învinsă de Franța cu 38-11, de Irlanda cu 44-10 și de Italia cu 32-22. Reamintim că partida Irlanda - România, jucată pe Stadionul Wembley din Londra, a stabilit un nou record mondial de asistență la un meci disputat la Cupa Mondială de rugby: 89.267 de spectatori.

Iată câteva declarații făcute imediat după aterizare de reprezentanții echipei naționale de rugby a României.

Haralambie Dumitraș, președintele Federației Române de Rugby: „Nu ne așteptam la o asemenea primire la aeroport. Pe de altă parte, nu sunt eu cel așteptat. Băieții sunt, pentru că pentru aproape o lună de zile ei au fost eroii noștri, au fost modelele noastre. Ne-am bucurat alături de ei, am văzut tot ce înseamnă să joci cu bucurie, cu determinare, și chiar să întorci un rezultat când totul era pierdut. Au fost momente extraordinare, sunt mândru pentru ei. Rugbyul are un viitor destul de bun în țara noastră după ce a dat un exemplu pentru toți copiii din România că acest sport este un model pentru societate, un mod de educație, în primul rând, și un mod de exprimare. Cred că cea mai frumoasă satisfacție pe care am avut-o este că într-o seară de octombrie am adus un pic de speranță și bucurie în casele românilor. Acesta a fost lucrul cel mai frumos. Meciul pierdut cu Italia? În sport trebuie să mai și pierzi câteodată, găsesc că am pierdut frumos, am lăsat acolo o imagine bună, sunt niște regrete, este adevărat, dar această echipă ne dă mari speranțe pentru viitor. Cred că există oportunitatea ca marile națiuni să se oprească din când în când și la București datorită acestor băieți. Este adevărat că nu am realizat obiectivul, două victorii la Cupa Mondială. De fapt, Biroul Federal a decis ca obiectiv o victorie, dar băieții au forțat mâna cum se spune și cred că dacă mai erau 10 minute în meciul cu Italia veneam acasă cu două victorii. Din păcate, am pierdut cu Italia, dar atitudinea jucătorilor, maniera în care au reprezentat România și frunza de stejar mi-au dat o mare satisfacție. Cred că este important ca în viitor să câștigăm deoarece așa se întâmplă, ne reamintim numai de cei victorioși.”

Florin Vlaicu, centru: „În mod sincer, da, mă așteptam la o asemenea primire, mă așteptam să fim primiți bine, cred că nu ne-am făcut de râs la Cupa Mondială și am reușit să facem o performanță destul de bună, o victorie, am jucat cu cele mai mari națiuni ale lumii și suntem foarte mulțumiți. Pentru mine a fost a treia Cupă Mondială, ceva unic în viața unui sportiv, și sper să nu fie ultima. Nu o să ne fie mai greu mai departe. O să fie la fel. Suntem niște jucători muncitori și sperăm ca pe viitor să reușim să jucăm destul de bine și să ne calificăm și după campania viitoare. Știm faptul că o să fie greu, dar noi o să ne jucăm șansa și cred că o să fim prezenți și la Cupa Mondială viitoare. A fost ceva unic să joci în fața a 90.000 de oameni, care făceau o atmosferă foarte plăcută. A fost cu adevărat frumos.”

Valentin Calafeteanu, mijlocaș la grămadă: „Primele două stadioane de la Cupa Mondială au fost fabuloase, mai ales al doilea, peste 89.000 de spectatori. Am încercat să ne bucurăm de această experiență, toți cei care am fost în teren am învățat foarte multe lucruri, trebuie să mergem înainte, să avem continuitate. Dacă avem posibilitatea să ne luptăm cu asemenea națiuni mult mai des, vom progresa mai repede.

Mijlocașul la grămadă Florin Surugiu a fost la Cupa Mondială protagonistul a două momente speciale, care au fost reflectate pe larg de presa internațională. În primul rând, el și-a cerut iubita în căsătorie pe stadionul Wembley, iar apoi a izbucnit în plâns cu lacrimi mari pe față, după victoria în fața Canadei. „Un moment unic a fost și această cerere în căsătorie. În mod normal, a fost un moment special pentru mine, pentru asta am și ales să fac gestul chiar la Cupa Mondială. Mă așteptam la o așa primire la aeroport, cu un număr mare de oameni. Sunt emoționat și mă bucur că ați venit. A fost o Cupă Mondială frumoasă, chiar dacă nu ne-am îndeplinit obiectivul de două victorii, dar momentele trăite acolo au fost unice. În meciul pierdut cu Italia am făcut un joc foarte bun și a fost un moment foarte frumos. Clar Italia a fost mai bună ca noi, dar dacă vom avea și noi meciuri cu asemenea echipe în fiecare an, în mod clar vom crește și vom deveni mult mai buni în competiție. La această competiție au fost echipe puternice, mari națiuni, iar noi nu putem da piept cu asemenea echipe decât o dată la patru ani”, a spus Surugiu.

SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ SUNT PROGRAMATE SFERTURILE DE FINALĂ

Reamintim că sferturile de finală ale RWC 2015 sunt programate la sfârșitul acestei săptămâni, după cum urmează: sâmbătă vor avea loc partidele Africa de Sud - Ţara Galilor (la Londra, pe Twickenham, de la ora 18.00) și Noua Zeelandă - Franţa (la Cardiff, de la ora 22.00), iar duminică se dispută meciurile Irlanda - Argentina (la Cardiff, de la ora 15.00) şi Australia - Scoţia (la Londra, pe Twickenham, de la ora 18.00).

După Peter O'Mahony, un alt rugbyst irlandez nu va mai evolua la Cupa Mondială 2015 în urma unei accidentări suferrite în partida cu Franța. Este vorba despre irlandezul Paul O'Connell, care a suferit o ruptură la bicepsul femural, va fi operat joi şi va lipsi de pe teren cel puţin trei luni.

De asemenea, Eli Walker a fost chemat la naţionala Țării Galilor, el urmând să-l înlocuiască pe accidentatul Liam Williams. Walker a fost convocat iniţial la naţionala galeză, dar a fost nevoit să renunţe la Cupa Mondială din cauza unei accidentări la coapsă. Între timp, el s-a refăcut şi acum îl va înlocui pe Williams, accidentat la picior în timpul partidei cu Australia, scor 6-15, din ultima etapă a fazei grupelor. Liam Williams este al patrulea jucător galez accidentat în timpul Cupei Mondiale, după Corry Allen, Scott Williams şi Hallam Amos.

Citește și:

Noua Zeelandă și Franța vor reedita, în sferturi, finala din 2011

Constănțeanul Adrian Apostol, două eseuri la Cupa Mondială de rugby

Duel între cele două emisfere în faza sferturilor de finală