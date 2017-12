„Primordial”, parcursul artistic de la idee la creaţie

„Cine nu iese din Eu n-atinge Absolutul şi nu descifrează nici viaţa”, spunea Constantin Brâncuşi. Afirmaţia cu valoare de maximă a genialului sculptor i-a inspirat pe tinerii creatori constănţeni şi au ales-o ca motto pentru expoziţia lor, „Primordial”, expusă într-un spaţiu generos pe măsura amploarei sale, la Art Boutique Gallery din Tomis Mall. Vernisajul expoziţiei de grafică, pictură şi sculptură a avut loc vineri seară, în zi de mare sărbătoare, de Sfântul Andrei, în prezenţa zecilor de expozanţi: elevi de la Colegiul Naţional de Arte (CNA) „Regina Maria”, studenţi şi masteranzi de la Facultatea de Arte, specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative din cadrul Universităţii „Ovidius”.

„ARTA ESTE... LUMINĂ” „Împreună cu prietena şi colega mea Raluca Florian, ne-am gândit cum ar fi să organizăm o expoziţie. Pornind de la zicala lui Einstein că dacă o idee nu este absurdă nu are nicio şansă de a se concretiza, ne-am gândit să facem această expoziţie, „Primordial”. De ce „Primordial”? Pentru că face referire la început, iar orice început presupune crearea unui nou univers, iar Dumnezeu atunci când ne-a creat ne-a înzestrat cu cel mai frumos dar: capacitatea de a crea”, a spus curatorul expoziţiei, Robert Băjenaru, elev în clasa a XI-a la CNA „Regina Maria”. Acesta a adăugat: „Totul a pornit de la Cuvânt: „Să fie lumină!”. Arta, în orice formă a ei, fie că este vorba de arte vizuale, muzică, balet sau literatură, este, în primul rând, lumină. Noi tocmai acest lucru am încercat: am vrut, prin intermediul acestui dar, să aducem lumină în galerie şi în sufletele celor care o vizitează”, a mai spus Robert Băjenaru. Le-au fost alături elevilor şi profesoarele de Grafică - Marieta Besu şi Sculptură - Lelia Rus-Pîrvan, care au apreciat inspiraţia şi talentul tinerilor creatori, felicitându-i şi recomandându-le să exerseze în continuare la fel de intens, pentru viitoarele expoziţii.

Expoziţia „Primordial” surprinde ipostaze ale începutului, ale căutărilor şi regăsirilor plastice. Aceasta va rămâne pe simeze toată luna decembrie, putând fi vizitată de luni până vineri, între orele 14.00-20.00 şi în weekend, între orele 10.00-18.00.