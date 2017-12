Primul album semnat DJ Rynno şi Sylvia, pus în vînzare online

„Fantasy of Love”, primul material discografic scos pe piaţă de DJ Rynno şi Sylvia, poate fi achiziţionat online de pe site-ul www.discomania.ro. Materialul conţine 14 melodii, printre care megahiturile „Fantasy of Love”, „Feel” şi „Save me”. Fanii celor doi artişti vor regăsi pe acest album şi o piesă înregistrată în colaborare cu Matteo, intitulată „Your My Diven”. Preţul la care materialul discografic „Fantasy of Love” a fost pus în vînzare este de 22,99 de lei.

DJ Rynno şi Sylvia au cunoscut succesul ca duet graţie single-urilor „Feel” şi „Save Me”. Primul extras de pe noul album este piesa „Fantasy of Love”, care beneficieză, deja, de un videoclip. Proiectul Sylvia & DJ Rynno a început în primăvara anului 2007, cînd cei doi s-au cunoscut prin intermediul lui Andrei de la „Alb Negru”, logodnicul Sylviei. După ce au cîntat piesa „Feel”, în premieră la MTV DJ Awards 2007, piesa a devenit, în scurt timp, un adevărat hit, fiind una dintre cele mai ascultate melodii ale verii 2007. Proiectul Sylvia & Dj Rynno s-a bucurat de un mare succes, astfel că cei doi artişti au hotărît să continue.