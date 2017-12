Primul amical pentru tricolori în Italia

După câteva zile de pregătire în cantonamentul de la Saint-Vincent, din Italia, naționala de fotbal a României susține miercuri seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1), pe stadionul din micuța stațiune, prima partidă de verificare în perspectiva participării la turneul final al Campionatului European de fotbal din Franța, care va începe la 10 iunie. Tricolorii, în formulă restrânsă din cauza absenței lui Florin Andone, Ovidiu Hoban și Bogdan Stancu, vor da piept cu naționala Republicii Democrate Congo, pentru care evoluează și fostul atacant al Petrolului, Jeremy Bokila. Echipa probabilă de start a României pentru partida de RD Congo: Tătărușanu - Săpunaru, Chiricheș, Dr. Grigore, Raț - Pintilii, Prepeliță - Adi Popa, Al. Maxim, Torje - Keșeru.

„În acest stagiu a trebuit să ne orientăm și să încercăm să-i aducem pe toți la același nivel de pregătire. Este o perioadă destul de grea, atât pentru staff-ul tehnic, cât și pentru jucători, pentru că băieții au venit în etape, mulți cu o vacanță redusă. Ne dorim ca la începutul turneului toți să fie la un nivel bun și să obținem ceea ce ne dorim cu toții. Am avut o discuție cu băieții, le-am spus că trebuie să înțeleagă că am convocat 28 de jucători, dar lista finală are doar 23. Fotbalul este în permanență o competiție, nu contează trecutul, doar prezentul și viitorul, trebuie să profite de acest cantonament, să aibă o bună evoluție cei care joacă atât cât o vor face”, a avertizat selecționerul Angel Iordănescu. „Este multă vreme de când Republica Democrată Congo nu a mai întâlnit un asemenea adversar. Asta te motivează, dar şi stârneşte ambiţia”, a spus Florent Ibenge Ikwange, selecționerul africanilor.

România va disputa un al doilea joc de verificare în stagiul din Italia, urmând să întâlnească duminică seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1), naționala Ucrainei, la Como.

PROBLEME PENTRU FLORIN ANDONE

Implicat cu Cordoba în lupta pentru promovarea în Primera Division, atacantul Florin Andone are probleme în privința convocării la echipa națională, deoarece spaniolii vor să-l păstreze până la finalul sezonului, din care mai sunt de disputat trei etape. Conform regulamentului UEFA, gruparea iberică este nevoită să-i permită să se prezinte sub comanda lui Anghel Iordănescu începând cu 29 mai. „Florin Andone este un jucător tânăr, care a lăsat o impresie bună. Ne-am dorit să vină mai devreme, dar se poate să nu fie lăsat de club. Va fi foarte greu să-l avem înainte de data la care regulamentul UEFA obligă cluburile să dea drumul jucătorilor”, a explicat Iordănescu.

Citește și:

Tricolorii au plecat în cantonamentul din Italia

Anghel Iordănescu a anunțat lotul pentru cantonamentul din Italia

Trei meciuri amicale pentru tricolori înaintea EURO 2016