Primul an pentru Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa

După ce în urmă cu trei zile şi-a premiat sportivii pentru rezultatele din acest an în cadrul Galei Sportului Constănţean, ieri, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa s-a întîlnit pentru ultima oară în acest an cu reprezentanţii mass media locale. Evenimentul a avut loc la Hotelul Sport şi s-a dovedit a fi un bun prilej de reîntîlnire între toţi jurnalişti constănţeni şi de a ciocni o cupă de şampanie cu membrii DSJ. Deşi un an catalogat ca fiind slab din punct de vedere al performanţelor, 2007 a fost unul special pentru reprezentanţii presei sportive, DSJ sprijinind înfiinţarea Asociaţiei Jurnaliştilor de Sport din Constanţa. “Salutăm iniţiativa de a se înfiinţa această asociaţie, mai ales că relaţia cu presa este una execelentă. Aţi reuşit să ne motivaţi atunci cînd şi noi am reuşit, dar să ne şi atrageţi atenţia la timp atunci cînd noi am greşit. Fără competiţie şi fără presă nu există succes. Pentru mine presa este un mijloc de a mă pregăti mai bine şi este o recunoştinţă pe care o am faţă de ea pentru că ne ajută pe noi, echipa DSJ, să ne ridicăm la nivelul exigenţelor ei”, a declarat Elena Frîncu. La întîlnire au fost prezenţi şi cei care au fost desemnaţi cei mai buni jurnalişti din acest an în cadrul Galei Sportului Constănţean: Cătălin Donose (redactorul Radio Constanţa) - cîştigătorul premiului pentru cel mai bun jurnalist de radio, Gabriel Turcu (redactor cotidianul „Telegraf”) - cîştigător la categoria presă scrisă şi Sorin Cealera ( redactor TV Neptun) – cîştigător la categoria televiziune. Alături de ei s-a aflat şi unul dintre cei mai vechi jurnalişti de sport constănţeni, Claudiu Val, premiat de Asociaţia Presei Sportive din România pentru întreaga activitate.”Sunt fericit şi mulţumit pentru acest premiu. Am fost surprins de acest gest deosebit, de recunoştinţă pentru întreaga mea activitate”, a declarat bucuros acesta. Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa a mai acordat şi două premii post-mortem regretaţilor Liviu Bruckner şi Gabriel Milcescu, ambele fiind decernate pe scena Galei Sportului Constănţean.