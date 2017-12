Primul antrenament pentru Joel Silva la CVM Tomis

De ieri, la pregătirile formaţiei masculine de volei CVM Tomis Constanţa participă şi libero-ul Joel Alexander Silva Pantoja, internaţionalul din Venezuela transferat în această vară de gruparea constănţeană, alături de coordonatorul Juan Carlos Blanco Macuma, care este aşteptat la Constanţa la sfârşitul acestei săptămâni. În vârstă de 26 de ani, Joel Silva a luat deja pulsul oraşului de la ţărmul mării, urmărind, duminică seară, la Sala Sporturilor, şi partida amicală dintre echipele feminine de volei ale României şi Columbiei. Joel Silva are 1,88 m înălţime şi 82 kg greutate şi în ultimele cinci sezoane a evoluat în campionatul universitar din SUA, la echipele Park University (2006-2007) şi Brigham Young University Cougars (2007-2011). Joel Silva s-a transferat la Tomis de la formaţia Huracanes de Bolivar, pentru care ar fi jucat în sezonul viitor. Component al Naţionalei din Venezuela, Joel Silva are în palmares prezenţa la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, la Campionatele Mondiale din 2006 şi 2010 şi Liga Mondială din 2008 şi 2009. De asemenea, cu Venezuela, Joel Silva a obţinut de două ori medalia de bronz în Campionatul Americii de Sud, în 2005 şi 2007, şi tot bronz, la Cupa Americii, în 2008.

„Urmărind informaţiile despre CVM Tomis, pe internet, am aflat că echipa constănţeană este una de succes în ultimii ani. Am considerat că este o bună oportunitate pentru mine să vin la CVM Tomis pentru a câştiga campionatul şi Cupa României, iar în Cupa Challenge să avem un parcurs cât mai lung. Cu echipa naţională nu am înfruntat România, dar ştiu că voleiul românesc este unul bun. Este pentru prima oară în cariera mea când vin să joc în Europa. Prietenul meu Liovi (n.r. - Jose Lamus Guerra Liovi, universalul Tomisului în prima parte a sezonului 2009-2010) a jucat la Constanţa. Am vorbit cu el şi mi-a spus că este un loc minunat, iar echipa este una foarte bună“, a declarat Joel Silva, înaintea antrenamentului desfăşurat ieri după-amiază, la Sala Tomis.