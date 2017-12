Primul asteroid cu inele

Astronomii care credeau până acum că doar planeta Saturn şi uriaşele planete gazoase din sistemul solar erau prevăzute cu inele au avut parte de o surpriză spectaculoasă, odată cu descoperirea primului asteroid cu asemenea formaţiuni. Asteroidul, cunoscut sub denumirea de Chariklo, se află la o distanţă de peste un miliard de kilometri de Terra şi se roteşte în jurul Soarelui, pe o orbită situată între Saturn şi Uranus.

Pe 3 iunie 2013, astronomii aflaţi în şapte localităţi diferite din Chile, Brazilia, Uruguay şi Argentina observau asteroidul, care trecea prin faţa unei stele, în speranţa că lumina emisă de stea va oferi detalii despre forma şi mărimea acestui corp ceresc. În timpul observaţiei, astronomii au descoperit două inele dense în jurul asteroidului Chariklo. Până atunci, se ştia că doar planete uriaşe precum Saturn, Jupiter, Uranus şi Neptun sunt prevăzute cu asemenea formaţiuni. ”Nu căutam un inel şi nu credeam că asemenea corpuri cereşti de mici dimensiuni pot avea inele”, a declarat astronomul brazilian Felipe Braga-Ribas, de la Observatorul Naţional din Rio de Janeiro, care a coordonat operaţiunea. Inelele lui Chariklo au margini ondulate, o trăsătură provocată de efectele gravitaţionale ale sateliţilor de mici dimensiuni care gravitează în jurul său. ”Cel mai probabil, Chariklo are cel puţin un mic satelit care aşteaptă să fie descoperit”, a explicat Felipe Braga-Ribas. Inelul interior al lui Chariklo are o lăţime de 6,9 kilometri, iar cel exterior are o lăţime de circa trei kilometri. Benzile sunt separate de un interval de nouă kilometri. Originea inelelor nu este cunoscută, dar oamenii de ştiinţă presupun că acestea s-au format după ce alt corp ceresc s-a ciocnit de Chariklo, formând un disc de particule de gheaţă în jurul asteroidului.