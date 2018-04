Primul bilanţ al Guvernului, prezentat de Viorica Dăncilă

Prim-ministrul Viorica Dăncilă va prezenta, în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD de luni, primul bilanţ al Guvernului, potrivit unui anunţ al liderului partidului, Liviu Dragnea. Şedinţa va avea loc la Parlament, de la ora 11.00.

Întrebat, pe 10 aprilie, dacă va fi făcută o evaluare a Guvernului la şedinţa CExN al PSD, Liviu Dragnea, a răspuns: "Nu. Va fi o prezentare făcută de prim-ministru, o analiză, un mini-bilanţ".

Liderul PSD a infirmat probabilitatea unei remanieri. Totuşi, întrebat despre această posibilitate pe termen lung, având în vedere că în presă se discută despre astfel de ameninţări, Dragnea a spus: "Păi normal. Sunt nişte prieteni de-ai noştri care în fiecare săptămână trebuie să inventeze ceva, dar nu există (discuţii despre remaniere – n.r.). Probabil că în următorii 10 ani vor fi nişte remanieri, dar din câte ştiu eu, în perioada imediat următoare, nu".

Referitor la o eventuală dispută între el şi ministrul Apărării, Mihai Fifor, Dragnea a explicat: "Eu n-am dispute cu Mihai Fifor", adăugând că "nu este nemulţumit de activitatea ministrului Apărării".

Întrebat despre faptul că această informaţie a plecat chiar de la el, în urma unei declaraţii făcute acum două săptămâni, Liviu Dragnea a precizat: "Eu pot să fac orice fel de declaraţie. Încă sunt liber să fac declaraţii şi le pot face. Dacă cineva se simte lezat, foarte bine, să interpreteze, să se supere, să-şi facă griji, să dea prin presă că are cu mine conflicte. Eu n-am dispute cu nimeni".

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, pe 11 aprilie, că până la acest moment nu s-a discutat despre o remaniere guvernamentală, fiind "prea devreme" pentru o astfel de acţiune. "Nu, nu s-a vorbit despre o remaniere. Este adevărat ca unii dintre miniştri merg cu viteza întâi, altii merg cu viteza a doua. Pana in acest moment nu s-a discutat despre nicio remaniere. Cred că este devreme sa vorbim despre acest lucru, avem două luni de când suntem la guvernare", a afirmat Dăncilă, la Antena 3.

Vasilica Viorica Dăncilă a spus că a avut discuţii cu miniştrii despre "foaia de parcurs" a fiecăruia. "Nu am să dau nume. Ceea ce va pot spune este că am avut discuţii cu miniştri, discuţii între primul ministru şi ministru. Fiecare ministru are o fişă cu programul de guvernare, fiecare trebuie să meargă, o foaie de parcurs. În luna în care trebuie să termine un obiectiv, trebuie să se încadreze în acea foaie de parcurs", a detaliat premierul.

În spaţiul public a apărut infornaţia că prima remaniere a Executivului va avea loc după sărbătorile pascale, vizaţi find miniştrii Economiei - Dănuţ Andruşcă, Energiei - Anton Anton, Transporturilor - Lucian Şova şi Sănătăţii - Sorina Pintea.

Pe ordinea de zi a discuţiile din şedinţa CExN al PSD s-ar putea afla şi referendumul de modificare a Constituţiei, o iniţiativă cetăţenească a Coaliţiei pentru Familie. Liderii social-democraţilor au discutat, în şedinţa Biroul Permanent Naţional din 26 martie, posibilitatea organizării "referendumului pentru familie" în luna mai a acestui an, anunţa atunci vicepreşedintele PSD, Paul Stănescu. "Conform graficului va fi referendum pentru familie. (...) Din toate calculele în luna mai ar urma să fie referendumul pentru familie", a declarat Paul Stănescu, întrebat dacă referendumul va fi organizat în primăvara acestui an.