Primul caz confirmat de gripă nouă, la Bucureşti

• O persoană care a fost infectată cu acest virus capătă imunitate pe viaţă

• Anchetă epidemiologică pentru 40 de persoane cu care femeia identificată cu A/H1N1 a fost în contact

• Ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a declarat că nu sînt motive de îngrijorare, dar că oamenii trebuie să respecte recomandările făcute permanent de specialişti

• Persoanele care prezintă simptome de gripă trebuie să meargă urgent la cel mai apropiat spital de boli infecţioase

• Cînd se va stabili formula noului tip de vaccin pentru această gripă, România ar putea produce 2,5 milioane de doze

• Cel mai recent bilanţ OMS pentru gripa nouă: 13.398 cazuri în 48 de ţări, 95 decese

România a intrat aseară în lista Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), cu trei cazuri de infectare cu noul virus gripal A H1N1, din care unul confirmat şi două care vor primi rezultatele finale astăzi. Surse medicale au declarat că atît pacienta venită pe 23 din SUA, diagnosticată cu gripă nouă, cît şi tatăl şi cei doi copii ai acesteia, se află în prezent internaţi la Institutul „Matei Balş”. Tatăl şi copilul de un an şi două luni sînt suspectaţi de infecţie cu noul virus gripal. Amintim că, primul caz din România de gripă porcină a fost identificat, ieri, la Liliana C., în vîrstă de 30 de ani, revenită din SUA, pe 23 mai. Virusul a fost confirmat de Institutul Cantacuzino şi urmează să fie confimat oficial şi de OMS după ce se vor primi rezultatele analizelor de la Londra. La cîteva ore după ce ministrul Sănătăţii a anunţat public existenţa cazului, confirmat în proporţie de 99% de testele de laborator, femeia a fost externată de la Institutul de Boli Infecţioase “Matei Balş” din Capitală. Atît pacienta, cît şi cei doi copii ai săi, vor rămîne, însă, sub supraveghere medicală la domiciliu. Cei trei nu au voie să părăsească locuinţa, timp de şapte zile, aceasta fiind perioada de incubaţie a virusului gripal. Sistemul medical este în alertă, însă nu sînt necesare măsuri suplimentare, a anunţat ministrul Sănătăţii. Medicii dau asigurări că starea de sănătate a femeii infectate cu virusul H1N1, dar şi a membrilor familiei acesteia este bună. Directorul Institutului “Matei Balş”, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, susţine că nu există riscul răspîndirii virusului, declarînd că femeia a avut o formă uşoară de gripă, “pe care a dus-o pe picioare”. Prof. Streinu Cercel a explicat cum femeia a venit la spital pentru că prezenta simptomele bolii, ea declarînd pe proprie răspundere la sosirea pe aeroport că este sănătoasă. Ajunsă la spital, ea le-a spus doctorilor că îi curgea nasul, a avut febră, dar s-a gîndit că este o banală răceală. Pentru medici, alerta a fost febra mare şi faptul că vine dintr-o zonă în care au existat confirmări de cazuri cu noul tip de virus gripal uman. Consilierul ministrului Sănătăţii, Geza Molnar, a declarat că, ieri seară, în Capitală, la primul test, cazurile adultului şi copilului au ieşit pozitive, însă analizele se vor reface, rezultatul final va fi cunoscut astăzi, urmînd ca probele să fie trimise apoi la Londra.

Noul virus uman gripal uman A/H1N1 prezintă o particularitate, respectiv se transmite la temperatură ridicată, deci, acum, vara, şi prezintă forme uşoare de boală, în aproape 60-70% din cazurile înregistrate pînă acum la nivel mondial pacienţii au făcut boala în formă uşoară, a declarat, ieri, prof. Streinu Cercel. El a precizat că, în prezent, în lume, în acest sezon există în circulaţie peste 300 de virusuri. Din acest motiv, oamenii nu consideră un pericol iminent atunci cînd sînt răciţi ca să se prezinte la medic. Din păcate, această gripă afectează mai ales tinerii, în special pentru că ei vin în contact cu mai multe persoane. O persoană care a fost infectată cu acest virus capătă imunitate pe viaţă. Este vorba de imunitate numai la acest virus, nu la celelalte. Profesorul a declarat că săptămîna aceasta este una critică, pentru că este aşteptată apariţia cazurilor secundare pînă acum vorbind de cazuri de import.

Acest nou de tip de virus gripal nu se tratează acasă

„Noi considerăm acest caz suspect, am trimis analizele spre confirmare finală la Londra, deşi el a fost confirmat în România cu testele uzuale”, a declarat ministrul Săntăţii, dr. Ion Bazac care a precizat că, de ieri, România figurează, oficial, pe lista ţărilor în care virusul A/H1N1 este confirmat. Acesta a adăugat că analizele au fost trimise la Londra pentru că această procedură este obligatorie, însă 99%, virusul este confirmat. Bazac a spus că nu sînt motive de îngrijorare, dar că oamenii trebuie să respecte recomandările făcute permanent de specialişti. În prezent, autorităţile au intrat în acţiune. “A fost sesizată Ambasada SUA pentru că femeia locuieşte în America şi, de asemenea, potrivit recomandărilor OMS, sînt verificate toate persoanele care au venit în contact cu aceasta, atît în America, pe durata zborului, cît şi la sosirea în ţară”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

Ministrul a declarat că, în cazul în care se va stabili formula noului tip de vaccin pentru gripa cu virus nou, România ar putea face 2,5 milioane de doze, dar, în prezent, nu a fost realizat vaccinul pentru că tulpina se tot modifică. Institutul “Matei Blaş” este pregătit pentru a face faţă acestui caz, a spus Bazac. În 30 aprilie, nouă unităţi sanitare - Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş” şi Spitalul “Victor Babeş” din Capitală, precum şi secţiile de boli infecţioase ale spitalelor din Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Constanţa, Iaşi şi Tg. Mureş - au primit medicamente antivirale.

Anchetă epidemiologică pentru 40 de persoane cu care femeia identificată cu AH1N1 a fost în contact

Ancheta epidemiologică declanşată după identificarea primului caz de gripă cu virus nou în România vizează 40 de persoane cu care femeia revenită recent din SUA a declarat că a intrat în contact în ultimele zile. Toate cele 40 de persoane sînt toate din Bucureşti şi au fost identificate. Medicii se vor deplasa la locuinţele lor, vor discuta cu acestea şi le vor preleva probe. Pe de altă parte, autorităţile lansează un mesaj către toate persoanele care au venit în 23 mai în ţară, cu o cursă aeriană de la Paris - femeia a venit de la New York cu escală la Paris - şi care au simptome de gripă să se prezinte la cel mai apropiat spital de boli infecţioase. Totodată, ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, a declarat, ieri, că noul tip de virus gripal nu se tratează acasă, şi că persoanele care prezintă simptome de gripă trebuie să meargă urgent la spitalul de boli infecţioase cel mai apropiat.

Nou bilanţ OMS pentru gripa nouă: 13.398 cazuri în 48 de ţări, 95 decese

Cel mai recent bilanţ al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) arată că virusul A/H1N1 al gripei noi a contaminat 13.398 persoane în 48 de state şi a provocat 95 de decese. Acest bilanţ trebuie luat în considerare în contextul în care multe dintre state au renunţat la cuantificarea cazurilor de gripă nouă, căci multe dintre analize se află încă în investigare, iar diferenţele vizibile dintre gripa nouă şi gripa normală sînt foarte mici.

În 24 de ore, au fost înregistrate oficial 444 noi cazuri, dintre care 367 numai în Mexic, precum şi trei noi decese. Creşterile cele mai mari s-au înregistrat în Australia (plus 20), Argentina (plus 14), Chile (plus 12) şi Japonia (plus 10). Bahrain şi Singapore au intrat pe lista ţărilor oficial afectate de boală, fiecare cu cîte un caz. România a confirmat şi ea, ieri, un prim caz de gripă porcină, dar acesta nu este încă luat în calcul de OMS. Astfel, SUA: 6.764 de cazuri, 10 mortale; Mexic: 4.541 de cazuri, 83 mortale; Canada: 921 de cazuri, unul mortal; Costa Rica: 33 de cazuri, unul mortal; Japonia: 360 de cazuri; Spania: 138; Marea Britanie: 137; Chile: 86; Panama: 76; Australia: 39; Ecuador: 28; Peru: 27; Italia: 23; China: 22; Corea de Sud: 21; Argentina: 19; Kuwait: 18; Germania: 17; Franţa: 16; Columbia: 16; El Salvador: 11; Noua-Zeelandă: 9; Brazilia: 9; Israel: 9; Belgia: 7; Guatemala: 5; Cuba: 4; Norvegia: 4; Elveţia, Olanda, Polonia, Suedia, cu cîte trei cazuri; Filipine, Finlanda, Thailanda, Turcia, Malaysia şi Rusia, cu cîte două, iar Austria, Bahrain, Danemarca, Grecia, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Portugalia şi Singapore, cu cîte una. OMS efectuează propriile verificări, ceea ce explică decalajul dintre statisticile sale şi cele anunţate de ţările respective.