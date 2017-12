Primul caz cunoscut de cancer transmis la om de o tenie

Oamenii de știință au fost surprinși să descopere transmiterea de celule canceroase de la o tenie la o persoană al cărei intestin subțire a fost infectat cu acest parazit, un caz fără precedent, informează agenția France Presse, citând declarația făcută de Atis Muehlenbachs, patolog la centrul american de control și prevenire a maladiilor (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), unul dintre co-autorii studiului publicat miercuri în ”New England Journal of Medicine” (NEJM). ”Noi credem că un astfel de fenomen este rar”, a adăugat el. Cercetătorul consideră, cu toate acestea, că ar putea exista mai multe cazuri, mai ales în rândul persoanelor infectate cu virusul SIDA, al căror sistem imunitar este slăbit.

Tenia este cel mai comun parazit la om, infectând până la 75 de milioane de oameni din întreaga lume, în special în țările în curs de dezvoltare, și afectând în cea mai mare parte copiii. Această infecție nu are, de obicei, simptome. Victima acestui caz rar de transmitere a maladiei a fost un columbian de 41 de ani, infectat cu HIV și care a murit de tumori pulmonare și la glandele limfatice, la scurt timp după diagnosticul pus în 2013. Analizând țesuturile prelevate de la aceste tumori, cercetătorii au diagnosticat leziuni bizare, asemănătoare unui cancer uman, dar testele au arătat că nu a fost vorba despre celule canceroase umane. Ei au remarcat în special că aceste tumori erau de zece ori mai mici. După o serie de analize, oamenii de știință au descoperit că ADN-ul acestor celule aparținea unei tenii pitice.

Citește și:

Beneficii ale prunelor. Sigur nu le ştiai!

Triplă tragedie la Constanța! Copilul și părinții, găsiți morți în casă!

A murit Fred Thompson, fost senator şi star al serialului ”Lege şi ordine”

Știați că...

OMS n-a făcut apel la oprirea consumului de carne!