Primul caz de retragere a cetățeniei din istoria Danemarcei

Șase bărbați din Danemarca au fost puși sub acuzare pentru alăturare la organizația teroristă Stat Islamic, între anii 2013 și 2016, au anunțat vineri procurorii danezi, relatează site-ul The Associated Press. Procurorul Lise-Lotte Nilas a precizat că dosarul se bazează pe o listă de nume pe care anchetatorii danezi le-au primit acum un an de la "parteneri de cooperare internațională" neidentificați. Numele celor șase suspecți nu au fost dezvăluite, dar au fost menționate legături cu Stat Islamic. În plus, procurorul a precizat că bărbații locuiesc în orașe diferite din Danemarca și sunt cetățeni danezi sau străini care locuiesc în statul nordic. Pedeapsa minimă pentru încălcarea legilor daneze antiterorism este de patru ani de închisoare. În luna martie, autoritățile daneze au decis retragerea cetățeniei pentru Hamza Cakan, proprietarul unei pizzerii din Danemarca, fiind primul caz de acest fel din istoria țării. El a fost condamnat pentru aderarea la forțe militante radicale din Siria, după ce numele său a apărut pe o listă cu luptători străini.