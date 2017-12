Primul caz de simbioză dintre plante şi vertrebrate

Cercetătorii de la Dalhousie University din oraşul canadian Halifax au descoperit ceea ce pare a fi primul caz dovedit ştiinţific de simbioză între plante şi animale vertebrate, după ce au remarcat un fenomen unic, algele verzi care au invadat şi trăiesc în interiorul ouălor de salamandră. Acesta este primul caz documentat ştiinţific care atestă faptul că plantele pot să trăiască în simbioză cu animalele vertebrate. Mai mult decât atât, oamenii de ştiinţă sunt de părere că salamandrele ar putea moşteni aceste alge de la părinţii lor. Studiul a fost publicat în ”Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Se ştia deja că algele verzi trăiesc în interiorul ouălor exemplarelor din această specie, salamandra pătată (Ambystoma maculatum), o specie comună în America de Nord. Aceste salamandre, care ies din adâncul apei pe uscat doar pentru a vâna şi a se reproduce, depun ouă translucide în lacuri, bălţi şi iazuri. Ouăle rămân suspendate aproape de suprafaţa apei, acesta fiind un mediu ideal, însorit şi protejat, pentru algele verzi. Simbioza, denumită uneori mutualism, se produce atunci când două organisme diferite trăiesc împreună şi beneficiază de pe urma acestei asocieri pe termen lung. Un exemplu este bacteria care trăieşte în tractul digestiv uman, preluând nutrimente din hrana omului şi stimulând sistemul imunitar al acestuia. Unele specii de alge trăiesc în simbioză cu specii de ciuperci şi de licheni. Alte alge au fost descoperite prosperând în interiorul coralilor. ”Aceste ouă par verzi deoarece algele se află deja în interiorul lor”, a declarat medicul Ryan Kerny de la Dalhousie University, coordonatorul studiului. ”Algele din interiorul ouălor asigură oxigen pentru embrion, iar algele primesc dejecţiile embrionului (care sunt bogate în azot, o substanţă de care au nevoie plantele)”, a adăugat Ryan Kerny.

Deşi această relaţie de parteneriat era cunoscută de peste un secol, oamenii de ştiinţă nu înţelegeau felul în care algele reuşesc să pătrundă în interiorul ouălor de salamandră. Analizând embrionii de salamandre cu un microscop fluorescent, savanţii au putut să vadă pigmenţii algali strălucind atunci când au fost iluminaţi cu raze având o anumită lungime de undă. Înainte de această descoperire, oamenii de ştiinţă nu credeau că plantele pot trăi în interiorul celulelor de vertebrate. Acest grup de animale complexe, din care fac parte peştii, păsările, reptilele şi mamiferele au sisteme imunitare foarte bine specializate, care nu permit organismelor străine să trăiască în interiorul celulelor lor. ”Am descoperit, totodată, ADN-ul algei în organele reproductive ale salamandrelor adulte. Aşadar, este foarte posibil ca ele să fie moştenite de la părinţi. Denumim acest lucru «transmitere verticală», dar în realitate este vorba probabil de un proces mixt, alcătuit din această transmitere verticală şi absorbţia algelor din mediul înconjurător”, a adăugat specialistul canadian.