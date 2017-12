Asociaţia HelpAutism inaugurează primul centru de diagnoză precoce şi intervenţie timpurie în autism din România. Renovat şi utilat complet datorită donaţiei de 50.000 de euro din partea Enel Cuore, centrul are drept obiective creşterea gradului de recuperare a copiilor diagnosticaţi cu autism şi sporirea şanselor acestora pentru integrare socială. De ieri, în Centrul HelpAutism, 25 de copii cu tulburare de spectru autist vor beneficia zilnic, în mod gratuit, de intervenţie timpurie, iar un număr nelimitat de copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 4 ani - de diagnoză precoce prin aplicarea testelor internaţionale în autism ADOS şi ADI-R, evaluare psihologică complexă însoţită de un plan de intervenţie individualizat, precum şi servicii gratuite de consiliere psihologică adresate membrilor familiei. „Educaţia şi sprijinul social pentru dezvoltarea copiilor sunt doi dintre principalii piloni ai unei societăţi sănătoase. Am primit cu entuziasm iniţiativa Asociaţiei HelpAutism, întrucât poate face diferenţa pentru copiii cu astfel de nevoi, acoperind o arie a ajutorului social ce întâmpină neajunsuri”, a declarat Radu Coşarcă, director Relaţii Externe la Enel România, în numele Enel Cuore. Centrul oferă, pe lângă terapie individuală, programe de recuperare variate, precum kinetoterapie, terapie de grup, activităţi de terapie prin artă şi lucru manual, în timp ce părinţii copiilor cu autism vor beneficia de consiliere gratuită. În plus, vor fi organizate cursuri de pregătire şi instruire pentru cadrele didactice (din grădiniţe şi şcoli). Un număr tot mai mare de familii ce întâmpină această provocare vor putea beneficia, gratuit, de servicii specializate, ca parte a misiunii asociaţiei. Centrul HelpAutism îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, pe strada Delea Nouă, nr. 36, de luni până vineri, de la ora 9.00 la ora 19.00, sub sloganul „Ajută-i să-şi găsească propria lumină, Ajută-i să poată spune Te iubesc!”.