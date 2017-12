Primul citostatic fabricat în România, aprobat pentru comercializare în SUA

Grupul Actavis a obţinut aprobarea Agenţiei de Control şi Certificare a Medicamentelor în vederea comercializării pe piaţa din SUA a primului citostatic românesc. Este vorba despre produsul injectabil clorhidrat de irinotecan, a cărui distribuţie va începe imediat. „Clorhidratul de irinotecan (Irinotecan Hydrochloride) sub formă injectabilă va fi disponibil sub formă de fiole cu concentraţia de 40 mg/2 ml şi 100 mg/ 5 ml. Medicamentul este indicat în tratamentul pacienţilor cu diagnostic de cancer colorectal metastatic, a căror afecţiune a recidivat sau s-a agravat după tratamentul iniţial cu luorouracil”, susţin reprezentanţii companiei. Vînzările anuale înregistrate pentru Clorhidratul de Irinotecan injectabil au fost de aprox. 556 de milioane dolari, pentru cele 12 luni premergătoare datei de 31 decembrie 2007. Doug Boothe, vicepreşedinte executiv al Actavis pentru operaţiunile din SUA, susţine că „lansarea Irinotecanului marchează extinderea portofoliului Actavis în zona medicamentelor injectabile. Compania noastră este hotărîtă să intre pe segmentul spitalelor şi are în prezent circa 300 de dosare în curs de aprobare pentru medicamente injectabile în întreaga lume. Mai mult chiar, proiectele de înregistrare a noilor produse de către Actavis sînt extrem de ambiţioase, în acest moment fiind în curs de dezvoltare şi înregistrare peste 60 de produse, dezvoltate intern, dar şi prin intermediul unor parteneriate cu alte companii”. Clorhidratul de Irinotecan este dezvoltat şi produs în cadrul unităţii Actavis din România, el reprezentînd şi primul produs înregistrat de o companie farmaceutică românească pe piaţa din SUA. La rîndul său, Laurenţiu Scheuşan, managing director al Actavis în România, spune că divizia română este centrul de excelenţă al Grupului, specializat în dezvoltarea şi producţia medicamentelor oncologice. În prezent, grupul Actavis comercializează peste 50 de produse în spitalele din întreaga lume, cu focus principal pe produsele oncologice şi o gamă în creştere de antiinfecţioase, anestezice locale şi analgezice. Actavis este una dintre companiile internaţionale, specializată în dezvoltarea, producţia şi comercializarea farmaceuticelor generice. Cu sediul central în Islanda, compania dezvoltă operaţiuni în 40 de ţări şi numără 11.000 de angajaţi.