Primul “clovn spaţial” a revenit pe Pămînt!

Capsula soaţială Soyuz a revenit, duminică pe Terra, aducîndu-l cu picioarele pe pămînt pe turistul spaţial canadian, miliardarul Guy Laliberte, alături de cosomauţii rus Gennadi Padalka şi american Michael Barratt. Guy Laliberte a fost primul extras din capsula care a ajuns pe Pămînt la şapte ore după desprinderea de Staţia Spaţială Internaţională. Acesta a părut în formă maximă şi într-o foarte bună dispoziţie, pe care de altfel a afişat-o de-a lungul întregii sale odisei spaţiale. Fondatorul trupei Cirque du Soleil a purtat tot timpul un nas de clovn, chiar dacă a fost şi gazda unei emisiuni care a îmbinat lecturi din lucrări ştiinţifice, muzica şi poezia şi cu un apel pentru salvarea resurselor de apă ale planetei. Emisiunea a fost transmisă vineri pe Internet şi pe canalele de televiziune de pe Staţia Internaţională Spaţială.

Fostul vicepreşedinte al SUA, Al Gore, U2 şi Shakira au făcut parte din pleiada de artişti şi militanţi care au participat la eveniment pe Pămînt, prin spectacole desfăşurate în 14 oraşe de pe cinci continente. Show-ul a avut ca obiectiv principal promovarea Fundaţiei One Drop / O picătură a lui Guy Laliberte, care urmăreşte să conştientizeze populaţia în legătură cu diminuarea rezervelor de apă potabilă. Unul dintre cele mai aşteptate momente a fost cel al dialogului dintre Guy Laliberte şi Bono, care cînta împreună cu trupa U2 la un spectacol din Tampa, Florida. “Eşti primul clovn din spaţiu şi noi credem că este o idee minunată ca tu să ne prezinţi perspectiva ta asupra micii noastre planete, în timp ce o priveşti de sus”, a afirmat Bono. “Cum arătăm de acolo, cum arată mica noastră planetă, Guy?”. Acesta a răspuns că “planeta Pămînt arată minunat, însă este foarte fragilă”. Emisiunea a mai cuprins secvenţe live şi înregistrate şi se estimează că în total costurile de producţie pentru spectacolul ţinut în mai multe limbi s-au situat între 6 şi 10 milioane de dolari, care se adaugă la suma de 35 milioane de dolari plătiţi de Guy Laliberte pentru a deveni primul turist spaţial al Canadei. Emisiunea, intitulată Moving Stars and Earth for Water, a conectat Staţia Spaţială Internaţională cu dansatori, cîntăreţi şi celebrităţi din 14 mari oraşe ale lumii. ”Văd stele, întuneric şi gol. Pămîntul arată minunat, dar totuşi foarte fragil. Am decis să folosesc privilegiul de a călători în spaţiu pentru a atrage atenţia asupra scăderii cantităţii de apă”, a afirmat Guy Laliberte. Organizatorii manifestării au declarat că evenimentul televizat a avut mai degrabă scopul de a creşte notorietatea acestei probleme decît de a strînge fonduri, fondatorul trupei Cirque du Soleil însuşi descriind proiectul ca ”o misiune socială poetică.

Guy Laliberte, fost artist de circ, situat pe poziţia 261 în topul celor mai bogaţi oameni din lume alcătuit de revista “Forbes”, are o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari. Compania Cirque du Soleil a fost înfiinţată în 1984. În prezent, această companie numără peste 4.000 de angajaţi, dintre care peste 1.000 sînt artişti profesionişti de circ, care provin din peste 40 de ţări, inclusiv România.