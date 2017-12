Primul club pentru pensionari

Pensionarii din oraşul Ovidiu au, începând de ieri, un club în care îşi pot petrece timpul liber, unde pot socializa fie la o partidă de table, rummy sau şah, fie la un ceai cald, oferit de Primărie. Prin eliberarea spaţiului în care a funcţionat Serviciul de Asistenţă Socială, a fost posibilă amenajarea primului club al pensionarilor în oraşul Ovidiu. „Este o locaţie de iarnă, pentru că pe viitor, adică la primăvară, dorim să amenajăm un foişor tot în această zonă. Consiliul Local Ovidiu a aprobat suma necesară pentru amenajarea acestui club, unde am achiziţionat tot ceea ce aveau nevoie pensionarii pentru a-şi petrece într-un mod cât mai plăcut timpul liber. Am încheiat chiar şi un contract de prestări servicii cu un cabinet medical din apropiere, pentru a asigura asistenţa medicală în caz de nevoie”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. La inaugurarea de ieri au participat şi senatorul Nicolae Moga şi candidatul pentru Camera Deputaţilor în colegiul nr. 4 din partea USL, Radu Babuş. Acesta a declarat că pensionarii din Ovidiu meritau un astfel de club. „Prin votul din luna iunie aţi ales un primar tânăr, care acum are grijă de dumneavoastră. Statul român nu a avut până acum ca prioritate bătrânii, având priorităţi de cu totul altă natură, pe care le ştie toată lumea. Dacă cei de la Bucureşti nu au crezut de cuviinţă să trimită bani către Constanţa pentru a putea face câte ceva pentru pensionari, atunci am hotărât ca împreună senatorul Moga să mergem noi la Bucureşti şi să-i facem să-şi întoarcă capul către Constanţa. Primarul pe care l-aţi ales este tânăr, are forţă de muncă şi este pregătit să facă mult mai multe pentru dumneavoastră, iar datoria noastră este să îl sprijinim”, a declarat Radu Babuş. La rândul său, senatorul PSD Nicolae Moga a declarat că nu înţelege de ce abia acum a fost înfiinţat la Ovidiu clubul pentru pensionari. „Ca primar al oraşului Ovidiu, George Scupra trebuie să aibă grijă de oameni. Astăzi (n.r. ieri) s-a întâmplat primul lucru, prin inaugurarea primului club al pensionarilor. Este un lucru foarte important, de care pensionarii îşi vor da seama în timp. Eu mă aştept ca în următoarea perioadă şi în localităţile Poiana şi Culmea să avem astfel de cluburi”, a declarat senatorul Nicolae Moga.