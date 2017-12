Primul cod galben din 2008

Zăpadă, viscol puternic şi temperaturi negative

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis prima avertizare de cod galben din acest an. Avertizarea va dura pînă astăzi, la orele 22.00, după care, în următoarele trei, patru zile, vremea se va răci accentuat, devenind geroasă în estul, centrul şi sudul ţării, mai ales dimineaţa şi noaptea. Pentru Dobrogea, specialiştii ANM au prognozat ninsori abundente, vînturi puternice (ce au depăşit, deja, pe alocuri, 70-80 kilometri pe oră) şi temperaturi destul de scăzute pentru această perioadă. În zilele următoare, în zona Dobrogei se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între -2 şi 2 grade Celsius şi minime între -8 şi 0 grade, cu presiune în uşoară creştere. Astăzi şi mîine, în Dobrogea va ninge în continuare, vîntul îşi va păstra intensitatea, iar temperaturile vor coborî, din ce în ce mai des, sub zero grade. Ţărmul mării şi lacul Siutghiol erau acoperite, aseară, de o pojghiţă subţire de gheaţă.

La 0 grade Celsius, zeci de localităţi constănţene fără curent electric

Din cauza vîntului puternic, mai mulţi stîlpi ai Enel Electrica Dobrogea au fost doborîţi la pămînt, liniile de tensiune fiind şi ele întrerupte. În cursul zilei de ieri, 22 de localităţi din judeţul Constanţa nu au fost alimentate, în diferite intervale orare, cu tensiune electrică. La Băneasa, staţia de pompare a SC RAJA SA s-a oprit şi ea din lipsa energiei electrice, lucrătorii operatorului de apă fiind nevoiţi să intervină şi să alimenteze oraşul cu apă din rezervoarele aflate în vecinătate. Tot în cursul zilei de ieri, mai multe bannere din oraş au fost smulse de pe stîlpi de vîntul puternic. Aceeaşi soartă au împărtăşit-o şi panourile publicitare de medii şi mari dimensiuni, care au fost distruse în proporţie de 90%, rămînînd fără rame sau fiind, pur şi simplu, îndoite. Mai multe cabluri utilitare s-au desprins de pe stîlpi, iar în Parcul de la Sala Sporturilor s-a prăbuşit un arbore, fără a pune pe cineva în pericol. Potrivit directorului Corpului de Control al Primăriei Constanţa, Dayan Fetislam, „în toate aceste cazuri, care ne-au fost sesizate, am intervenit imediat şi le-am rezolvat. Ţinînd cont de condiţiile meteo care continuă se se deterioreze, încă de la orele 15.00, am început împrăştierea de materiale antiderapante”.

„Dune” de zăpadă în toată Dobrogea

Începînd de ieri, zăpada a acoperit toată Dobrogea, iar viscolul care se înteţeşte pe oră ce trece, a creat, pe şosele „dune” de zăpadă, îngreunînd circulaţia şi întinzînd la maximum nervii şoferilor. Ieri, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) a fost nevoită să intervină pe tronsoanele Corbu - Săcele, Negru Vodă - Mangalia - Cerchezu, Rasova - Aliman, Băneasa - Dobromir. „Sînt pregătite toate utilajele de intervenţie din secţiile zonale RAJDP, iar echipele sînt şi ele, în stare de alertă”, a declarat Vasile Moldovan, directorul general al RAJDP. La închiderea ediţiei, mai multe autoturisme se blocaseră, din cauza viscolului, pe ruta Mangalia - Negru Vodă, iar echipele RAJDP se aflau la faţa locului, ajutîndu-i pe şoferii care au fost surprinşi de iarnă fără măsurile cuvenite de protecţie.

Condiţii speciale pentru bolnavii care au nevoie de dializă

„Din experienţa anilor trecuţi, pentru a evite eventualele probleme, am cerut responsabililor Spitalului Judeţean Constanţa şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă să identifice persoanele care fac dializă şi să-i interneze în perioada codului galben. Dacă drumurile se vor bloca, pacienţilor cu nevoi speciale le va fi imposibil să ajungă la Spital, iar trei zile de spitalizare costă mai puţin decît o intervenţie cu SMURD-ul”, a declarat Vasile Moldovan, directorul general al RAJDP. Dealtfel, chiar conducerea Ministerului Sănătăţii a cerut, ieri, unităţilor medicale să nu mai externeze niciun bolnav cronic ce locuieşte în zone inaccesibile din cauza viscolului şi a căderilor de zăpadă, iar cei care necesită dializă, inclusiv în ambulator, să fie internaţi pînă la ameliorarea vremii. Mai mult decît atît, conducerilor tuturor serviciilor de ambulanţă li s-a cerut să colaboreze cu serviciile teritoriale pentru situaţii de urgenţă în cazul în care sînt solicitate în zonele greu accesibile. La Constanţa, în evidenţa Centrului de Dializă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă se află 95 de pacienţi. “Această măsură nu este o noutate pentru noi, deoarece de fiecare dată cînd este viscol procedăm astfel. Deocamdată, niciun drum nu este înzăpezit, dar dacă se va bloca circulaţia, niciun pacient nu va mai fi externat. Nu este vorba doar de cei care au nevoie de dializă, ci de toţi pacienţii care locuiesc în zonele rurale. Mai presus de faptul că sîntem medici, sîntem oameni şi nu am putea externa o persoană în astfel de condiţii”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Judeţean de Urgenţă, dr. Florian Stoian. Conducerea spitalului susţine că la dializă se lucrează în patru schimburi, deoarece există doar 18 rinichi artificiali şi trebuie să facă faţă unui număr mare de solicitări. Bolnavii care fac dializă vin la Spital luni, miercuri şi vineri şi petrec cîteva ore conectaţi la aparatele care îi ajută să supravieţuiască.

Ambulanţe pregătite pentru iarnă

Pînă ieri seară, în jurul orelor 17.00, autosanitarele Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa (SAJ) nu întîmpinaseră probleme în încercarea de a răspunde solicitărilor venite din judeţ. „Ne aşteptăm să avem probleme la noapte, pentru că vor fi cu siguranţă drumuri acoperite cu polei, însă cred că ne vom descurca”, a declarat dr. Marian Beciu, medic coordonator în cadrul SAJ Constanţa. Acesta a precizat că toate ambulanţele de care SAJ Constanţa dispune sînt pregătite pentru a face faţă condiţiilor de trafic din această perioadă. „Maşinile pe care le avem sînt pregătite încă din luna noiembrie. Autosanitarele sînt dotate cu lanţuri, cauciucuri de iarnă şi au la bord nisip, lopeţi şi material antiderapant”, a declarat dr. Marian Beciu.

Porturile maritime şi fluviale, închise

Porturile Constanţa Sud - fluvial, Constanţa Nord şi Sud - maritim, Mangalia şi Midia, precum şi Canalul Dunăre - Marea Neagră au fost închise, încă de marţi seara, din cauza vîntului care suflă cu peste 80 de kilometri la oră. Directorul Căpităniei Zonale Constanţa, Alexandru Mezei, a declarat că, din cauza vîntului puternic, care suflă cu forţa 7-8 pe scara Beaufourt, de marţi, începînd cu ora 20.00, au fost suspendate operaţiunile în porturile maritime şi fluviale şi pe Canalul Dunăre - Marea Neagră. Căpitănia Zonală a transmis avize de înrăutăţire a vremii pentru următoarele 24 de ore tuturor navelor aflate în porturi. Comandanţii navelor aflate în rada exterioară a Portului Constanţa trebuie să stea cu motoarele vaselor pornite, pentru a evita intrarea acestora în derivă. Navele aflate în rada interioară, cît şi cele din cea exterioară au fost solicitate să ia măsuri de siguranţă la bord pentru a preveni eventualele accidente. De asemenea, navele aflate la cheu trebuie să întărească legăturile cu ţărmul.

Trenurile circulă cu viteză redusă

Vîntul puternic, frigul şi zăpada au afectat ieri şi programul trenurilor de călători care au circulat pe raza Regionalei CFR Constanţa. Călătorii care au cumpărat bilete la un tren accelerat pe relaţia Braşov - Constanţa fost nevoiţi să aştepte în frig în staţia Dunărea, în apropiere de Cernavodă, după ce vîntul puternic a afectat liniile de înaltă tensiune. “Trenul a fost obligat să oprească deoarece locomotiva nu a mai putut fi alimentată cu energie electrică. Ar fi trebuit ca defecţiunea să fie remediată de colegii noştri de la Regionala CFR Braşov, însă am luat decizia de a trimite o garnitură de la Constanţa pentre preluarea călătorilor. Deşi oamenii s-au arătat foarte nemulţumiţi de acest incident, echipele noastre au intervenit prompt, astfel că reluarea traficului în zonă s-a făcut în aprox. 20 de minute“, a declarat directorul Diviziei Călători din cadrul Regionalei CFR Constanţa, Gabriel Ţăranu. Oficialul feroviar a mai precizat că pentru a garanta siguranţa călătorilor, conducerea CFR a introdus restricţii de viteză pentru toate categoriile de trenuri, indiferent de destinaţie. “Cu toate că acum trenurile circulă cu 50 de km/h, în funcţie de cum se va prezenta vremea, garniturile s-ar putea deplasa cu viteze şi mai mici. O altă măsură ar putea fi dublarea locomotivelor la toate garniturile aflate în circuulaţie“, a completat el.

Recomandările poliţiei rutiere

Poliţiştii constănţeni le recomandă conducătorilor auto să nu părăsească oraşul decît dacă au vreo urgenţă şi nu pot amîna plecarea. Mai multe echipaje de poliţie au supravegheat ieri traficul rutier din judeţul Constanţa. Mai mult, lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) au ţinut în permanenţă legătura cu reprezentanţii judeţelor limitrofe, primind informaţii despre starea drumurilor. Şeful SPR Constanţa, cms. şef Constantin Dancu, a declarat că, în cazul în care vremea se va înrăutăţi, este posibil ca circulaţia să fie restricţionată pe porţiunea Constanţa - Hîrşova. Oamenii legii au precizat că ieri, circulaţia rutieră în judeţul şi municipiul Constanţa s-a desfăşurat în condiţii de iarnă, dar fără probleme majore.