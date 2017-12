„Primul contact cu o bucată de lut a fost dragoste la prima atingere”

A fi artist în societatea actuală este o provocare şi un act de curaj. Acest lucru îl simte şi tânăra sculptoriţă Lelia Rus Pîrvan. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, artista vorbeşte despre ce înseamnă să fii creator într-o societate de consum, dar şi despre prejudecăţile care persistă, încă, în lumea artei.

Reporter: Care sunt avantajele şi dezavantajele unui tânăr plastician în societatea actuală?

Lelia Rus Pârvan: Arta adevărată a fost întotdeauna un privilegiu al elitelor intelectuale. Problema este dacă aceste elite intelectuale mai există sau sunt prăbuşite din punct de vedere financiar. Refuz însă să cred că singura modalitate de existenţă a generaţiilor de plasticieni va fi publicitatea sau artizanatul (de tipul bijuteriilor hand-made), în condiţiile în care cumpărătorii vor deveni din ce în ce mai preocupaţi de cantitate şi nu de mesaj sau de arta adevărată.

Rep. : De ce ai ales ca mijloc de expresie artistică sculptura?

L. R. P. : Primul contact cu o bucată de lut a fost hotărâtor: a fost dragoste la prima atingere. Şi atunci am hotărât împotriva dorinţei familiei mele, care mă visa doctor, şi împotriva alcătuirii mele, pentru că nu am o constituţie robustă, că trebuie să fac sculptură. Am intrat la facultate pe când încă fetele erau privite cu destul de multă suspiciune, dar acum lucrurile s-au mai relaxat. Pe modelul „Lelia, trebuie să fii bărbată!” şi spre disperarea familiei, m-am tuns aproape de zero şi fumam ţigări Carpaţi fără filtru, pe ascuns. La master, asistentul de atunci, sculptorul Aurel Vlad, m-a întrebat, ştiind ce îmi propusesem: „Tu chiar vrei să presezi jumătate de tonă de pământ într-o lună cu mânuţele astea?”. Cu ajutorul soţului meu şi al prietenelor mele, e adevărat, până la urmă, am reuşit. Apoi, având cu câteva kilograme mai puţin, am expus lucrarea finală în generosul spaţiu al TNB-ului, unde a fost foarte apreciată, iar greutăţile au fost într-o clipă uitate.

Rep. : Ce îşi propune o sculptoriţă în demersul său creativ?

L. R. P. : O sculptoriţă îşi poate propune teoretic orice temă în demersul său. Tehnica actuală ne demonstrează că se poate face sculptură şi cu un efort mai mic. Vera Mukhina făcea pe vremea comunismului, în Rusia, sculpturi uriaşe. Cuplul de muncitori în avânt, care apar pe toate genericele filmelor ruseşti din acea perioadă, reprezintă una din lucrările ei. Eu mi-am propus de ceva timp tema corpului feminin, deoarece el este subiectul unei contradicţii pentru mine: în timp ce el a reprezentat o sursă majoră de inspiraţie în artă, ponderea pe care o au femeile artist în această ecuaţie este mică.

Rep. : Dacă nu ai fi ales arta plastică, ce alt domeniu te-ar fi atras, profesional?

L. R. P.: Constrâns de situaţie, un om poate face orice, nicio muncă nu poate fi considerată prea „de jos” pentru nimeni. „Regele Mihai a lucrat ca mecanic pentru a-şi întreţine familia”, mi-a amintit de multe ori tatăl meu, iar eu cred că munca dă sens vieţii unui om. Mă simt tare norocoasă că fac meseria care îmi place şi pentru care m-am pregătit, chiar dacă nu se câştigă bine în acest domeniu. Cu toate acestea, nu m-aş vedea mutând hârtii prin birouri, de exemplu, decât dacă m-ar lăsa în prealabil să le desenez.