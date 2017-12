Primul copil prin fertilizare in vitro, la Constanţa!

Bucurie până la lacrimi ieri la Spitalul de obstetrică-ginecologie „Euromaterna” din Constanţa. Medicii unităţii sanitare private au anunţat venirea pe lume a primului copil obţinut prin fertilizare in vitro. În urmă cu nouă luni, „Euromaterna” anunţa deschiderea Departamentului său de Fertilizare in Vitro (FIV). O speranţă „imensă” pentru cuplurile care se confruntă cu probleme de infertilitate. Cei care au tot întâmpinat probleme n-au ezitat să apeleze la Departamentul FIV. „Şi rezultatele nu s-au lăsat deloc aşteptate. În noiembrie 2010, la „Euromaterna” apelau primele cinci cupluri pentru consultaţiile specifice de infertilitate. Tot atunci au fost prescrise primele tratamente pentru pregătirea efectivă a fertilizării in vitro”, spun reprezentanţii spitalului privat. Coordonatorul departamentului FIV al spitalului, medic primar de obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în fertilizare in vitro, dr. Ioana Luţescu, a fost cea care şi-a întâmpinat primii pacienţi. Trebuie menţionat că specialiştilor din „Euromaterna” li s-a alăturat profesorul doctor Raphael Ron-El, şeful Departamentului de Infertilitate şi FIV „Assaf Harofeh” din cadrul Universităţii de Medicină din Tel Aviv. „Printre primele cupluri ce păşeau timide spre această încercare de a deveni părinţi se afla şi o pereche de tineri a căror primă dorinţă era aceea de a putea aduce pe lume un copil”, povestesc specialiştii „Euromaterna”.

EMOŢII ŞI LACRIMI DE BUCURIE Cei doi au mers încrezători la „Euromaterna”. Aflat la prima încercare de fertilizare in vitro, cuplul urma să se prezinte la prima consultaţie de infertilitate, având astfel loc şi primele discuţii cu specialiştii spitalului. Au urmat tratamentele prescrise de medici şi, după efectuarea fertilizării in vitro, testul beta HCG. Nu după mult timp, telefonul embriologului de la „Euromaterna” urma să le dea celor doi tineri cea mai bună veste din viaţa lor: aceea că vor fi părinţi. „Emoţiile de abia acum începeau, întrucât sarcina era la început şi trebuia monitorizată pas cu pas”, spun reprezentanţii „Euromaterna”. Sarcina a fost una fără probleme, viitoarea mamă fiind îndeaproape monitorizată de dr. Ioana Luţescu, până la 39 de săptămâni, când fetiţa mult dorită a venit pe lume. Astfel că primul copil obţinut prin metoda FIV a văzut prima oară lumina zilei în cadrul spitalului „Euromaterna”. Ea cântăreşte 3.600 g şi are o lungime de 50 cm. „Părinţii emoţionaţi şi-au întâmpinat cu mare bucurie fetiţa şi au fost copleşiţi de emoţii în momentul în care au putut să o ţină pentru prima oară în braţe. Întreaga echipă medicală „Euromaterna” a întâmpinat cu mare bucurie acest moment în care primul copil obţinut prin tehnica fertilizării in vitro a venit pe lume în cadrul aceluiaşi spital în care a fost şi conceput”, subliniază reprezentanţii „Euromaterna”.