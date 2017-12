Primul deces cauzat de o bronhopneumonie a fost înregistrat, în aceste zile, la Constanţa, la un copil de doi ani. Denisa Grigore, din Mereni, nu a mai putut să lupte cu boala, la rândul lor medicii fiind neputincioşi în faţa infecţiei severe la plămâni a copilului. Tatăl fetiţei, Cristian Grigore, a povestit că mezina familiei a început să se simtă rău săptămâna trecută. “A început să tuşească, a avut şi febră, aşa că am chemat salvarea. Săptămâna trecută, mai exact miercuri, la ora 21,30, a venit salvarea cu o asistentă. Femeia ne-a zis să nu ne facem griji, pentru că nu e mare lucru. I-a pus un supozitor şi ne-a mai lăsat unul, spunându-ne că, dacă va mai fi cazul, să îl punem şi pe acela. Noi am insistat să o ducă la spital, însă ea a început să ne reproşeze că ce, o învăţăm pe ea medicină!?”, povesteşte bărbatul, indignat de atitudinea personalului medical mediu. Starea de sănătate a copilei nu s-a ameliorat, aşa că părinţii au mers cu ea la medicul de familie din localitate. Au aflat că trebuie să meargă cu fetiţa la spital, aşa că nu au stat pe gânduri. Medicii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au decis să supună copila şi la un examen ORL, întrucât s-a suspicionat prezenţa unui corp străin în arborele traheo-bronşic. „S-a infirmat suspiciunea, însă radiografia pulmonară la care a fost supus copilul prezenta aspecte de pneumonie gravă”, a declarat purtătorul de cuvânt al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Florian Stoian. Imediat, fetiţa a fost supusă tratamentelor care se impuneau în tratarea afecţiunii, însă organismul său a cedat în faţa infecţiei. „Nu avem ce să le reproşăm medicilor de la Pediatrie. Au făcut totul pentru copilul nostru, am văzut”, spune tatăl Denisei. Părinţii copilei cred că dacă asistenta Serviciului de Ambulanţă al Judeţului (SAJ) Constanţa şi-ar fi făcut pe deplin datoria, Denisa nu ar fi murit. „Ea a făcut mişto de noi în loc să fie atentă cu fetiţa noastră. Trebuia să ne asculte şi să o ducă la spital”, mai spune Cristian Grigore.

CONTRADICŢIE. De cealaltă parte, reprezentanţii SAJ Constanţa susţin că mama fetiţei a refuzat transportul copilului la spital, fapt care se poate demonstra, pe foaia medicală de însoţire la caz existând semnătura mamei de refuz. „Asistenta medicală i-ar fi spus să meargă la spital, însă mama a refuzat”, a declarat directorul adjunct al SAJ Constanţa, dr. Aurelia Broască. Medicul de familie, Graur Buzatu, a afirmat că, iniţial, copilul avea roşu în gât, iar la plămâni nu s-a auzit nimic, la consultul medical cu stetoscopul, însă după ce au revenit la consult cu fetiţa, plămânii erau afectaţi sever. Potrivit purtătorului de cuvânt al SCJU, dr. Florian Stoian, necropsia a arătat că decesul copilului a survenit în urma bronhopneumoniei, din nou suspiciunea de corp străin în arborele traheo-bronşic fiind eliminată. Directorul medical adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Mihaela Dinisov, a declarat că până acum nu a mai avut raportat vreun deces al unui copil ca urmare a unei bronhopneumonii, aşa că este primul deces înregistrat în acest an. Purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Roxana Onea, spune că decesul Densei ar putea să fie considerat drept unul accidental.