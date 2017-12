Primul deces de pneumopatie la Constanţa!

Medicii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa au anunţat, ieri, primul deces de pneumopatie înregistrat în judeţul nostru, la grupa de vârstă 0 - 1 an. Medicii legişti au stabilit, în cazul unui bebeluş de două luni, din Topraisar, la care ambulanţa nu a reuşit să ajungă în timp util din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, că micuţul avea o pneumopatie (orice boală a unui plămân sau a ambilor, indiferent de cauza ei) şi era şi subnutrit, astfel că şi şansele de supravieţuire erau unele limitate, în cazul său. “Macroscopic, decesul a survenit în urma unui insuficienţe respiratorii prin pneumopatie interstiţială acută. Aşteptăm să vedem ce ne spune şi examinarea la microscop”, a declarat medicului legist Mihai Onciu de la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa, cel care a efectuat necropsia în cazul sugarului. “Mai exact spus, copilul a murit în urma unei infecţii la plămâni”, a afirmat dr. Onciu. Chiar dacă echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa ar fi ajuns în timp util, nu se poate afirma cu certitudine că cel mic ar fi putut fi salvat. Medicul legist, însă, a presupus, în contextul tuturor datelor obţinute în urma necropsiei, că bebeluşul ar fi murit oricum la spital. “Bineînţeles că nu pot spune dacă copilul ar fi supravieţuit sau nu, dar opinia mea, ca specialist, este că probabil ar fi murit la spital. Copilul suferea şi de o distrofie de grad I, adică era un copil care nu creştea bine. În plus, nu beneficia nici de o alimentaţie bună, suferea de malnutriţie, era slăbit, astfel că pneumonia a evoluat rapid. Am înţeles că era hrănit cu lapte de vacă şi cu ceai, o alimentaţie necorespunzătoare în cazul său. Dată fiind starea generală a băieţelului, cred că evoluţia ar fi fost aceeaşi şi dacă se ajungea la timp la intervenţie”, este de părere medicul legist.

REMEMBER. Bebeluşul a murit, vineri, în jurul prânzului, după ce două ambulanţe care au fost trimise în zonă nu au putut ajunge la acesta pentru că au rămas blocate în zăpadă. Medicul coordonator al SAJ Constanţa, dr. Aura Broască, a raportat DSPJ Constanţa, că vineri, la ora 11.00, au fost sesizaţi că un copil de două luni din localitatea Topraisar se simte rău, având probleme de respiraţie, iar imediat a fost trimisă în zonă o ambulanţă din Eforie Sud. Salvarea a rămas însă înzăpezită la ieşirea din Eforie. După aprox. 20 de minute, mama copilului a revenit la Serviciul de Ambulanţă şi a spus că acesta se învineţeşte şi nu respiră deloc bine. Astfel, reprezentanţii SAJ au luat decizia de a trimite o altă ambulanţă de la Constanţa către Topraisar, iar cele două maşini de intervenţie s-au întâlnit în localitatea Moviliţa, de unde nu şi-au mai putut continua drumul din cauza zăpezii. Cadrele medicale din cele două ambulanţe au ajuns la Topraisar în jurul orei 13.00, după ce autorităţile locale le-au pus la dispoziţie un autoturism de teren. Acolo, medicii de pe Ambulanţă au continuat manevrele de resuscitare, manevre ce fuseseră iniţiate de către asistentul medical din localitate. Tot efortul a fost însă în zadar, ei stabilind decesul. Medicul coordonator al SAJ Constanţa a mai spus că, în urma discuţiilor purtate cu familia copilului, s-a stabilit că acesta suferea de o afecţiune respiratorie de mai multe zile.

DE URGENŢĂ LA DOCTOR. Directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina, trage un semnal de alarmă tuturor părinţilor, dar nu numai, să meargă de urgenţă la medic cu copiii încă de la primele semne de boală. “Mai ales dacă au febră mare, aşa cum cel mai probabil s-a întâmplat şi în cazul bebeluşului din Topraisar. Doar medicul stabileşte un tratament cert. În multe dintre afecţiunile respiratorii se impune o supraveghere atentă de specialitate, tratamentele băbeşti fiind inutile”, a mai spus dr. Dina.

SE CAUTĂ VINOVAŢII. Aşa cum am anunţat în ediţia trecută, conducerea DSPJ a anunţat incidentul şi la Ministerul Sănătăţii, subsecretarul de stat dr. Raed Arafat promiţând o anchetă.